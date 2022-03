İtalyan stoper Bonucci: "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'nı da kazanabiliriz"

Leonardo Bonucci, İtalya taraftarlarının 'Avrupa Şampiyonları' tezahüratlarına Dünya Kupası'nı ekleyebileceğini umuyor, ancak önce Kuzey Makedonya üzerinden katılmaları gerekiyor.

İtalya 2022 Dünya Kupası playoff turunda Kuzey Makedonya'yı ağırlıyor.

İtalya turu geçmesi halinde muhtemelen şu sıralarda A Milli Takımımız karşısında önde olan Portekiz ile Dünya Kupası'na gidebilmek adına Salı günü final oynayacak.

Ne söylendi?

RAI Sport'a konuşan Bonucci, "Maçtan bir saat önce burada olmak ve bu atmosferi görmek gerçekten duygusal."

"Başlayacak olan XI, diğerleri kadar iyi, yani önemli olan bu. Biz bir takımız.

"Aklımızda kesin bir hedef var, Salı günkü finale ulaşmak ve Dünya Kupası'ndaki yerimizi ayırtmak. İyileşiyorum ve o maçta oynamaya hazır olmayı umuyorum."

Bonucci bu akşam sakatlığı nedeniyle tribünlerde olacak, ancak ilk 11'e giren genç oyunculara, Alessandro Bastoni ve Gianluca Mancini'ye tavsiye vermek için orada.

"Antrenörün dediği gibi, coşkuya ve aynı zamanda sabra ihtiyacımız var, çünkü sadece öne çıkıp kontraya yakalanamayız. Paslarımızda keskin ve bitiriciliğimizde öldürücü olmamız gerekiyor.

"Harika bir performans ve harika bir sonuç göreceğimizden eminim."

"Dünya Kupası'nı kazanabiliriz"

Stadio Barbera'daki saha denetimi sırasında Palermo taraftarları 'We are the Champions of Europe' şarkısını söylediler.

"Bizi ateşlemek için bu marşı kullanıyorlar. Umarım 2022'nin sonunda bu marşa farklı bir final ekleyebiliriz.

