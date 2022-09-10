İtalyan savunmacı Davide Santon kariyerini 31 yaşında noktaladı

Henüz 18 yaşında Inter formasıyla üst düzey futbola adım atan 31 yaşındaki İtalyan bek oyuncusu Davide Santon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Tuttomercato'ya konuşan deneyimli oyuncu, futbol kariyerini sürdürmek istediğini ancak vücudunun yaşadığı sakatlıkları artık kaldırmadığını ve bırakmak zorunda olduğunu söyledi.

"Birbiri ardına çok sayıda kontrole gittim ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hala bacaklarımın üzerinde yürüyebiliyorum ama profesyonel bir futbolcu olmak için çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Sağ dizimden üç ameliyat oldum ve en ufak bir müdahale halinde şişmeye ve bükülmemeye başlıyor. Bu nedenle son yıllarda her zaman sol dizime yüklendim. Son yıllarda neredeyse her maçıma yeniden sakatlanma korkusuyla çıktım ve gelen bazı tekliflere rağmen artık bu şekilde devam etmek istemiyorum.

Roma'da kadronun dışında kaldığımda gerçekten de acı çektim ve böyle bir kariyer finali beklemiyordum. Oynamak ve oyundan keyif almayı arzuluyordum. Bırakma kararını çok düşündüm ve ailem için bu kararı verdim. Kız arkadaşım Chloe Sanderson ile iki küçük kızımız var ve kendimi tamamen onlara adadım. Bundan sonraki hayatımın içinde futbolun olup olmayacağını ise daha sonra düşüneceğim.

Kariyerime ilişkin pişmanlıklarım elbette var. Yaşadığım en büyük pişmanlığım 18 yaşındayken, U21 Milli Takım'da oynadığım bir dönemden. Devre arasında soyunma odasına girerken dizimin kırıldığını hissettim ama yardımcı antrenörümüz bana sahada ihtiyaçları olduğunu söylediği için devam etmeye karar verdim. İkinci yarının tamamını kırık bir dizle oynadım ve durup bedenimi dinlendirmek yerine devam ettiğim farklı bir kırık daha oluştu. Bu sakatlık kariyerimi çok kötü etkiledi.

Birçok güzel anı biriktirdim ve en mutlu zamanlarım kesinlikle Inter ile her şeyi kazandığımız dönemdi. O dönem çok gençtim ve tarih yazdığımızın farkında değildim. Daha sonra Newcastle'a gittim. Oraya neredeyse istemeye istemeye gitmiştim ama bir kez o ortama girince bir daha dönmek istemedim çünkü oradaki ortam şimdiye kadar gördüklerimin en iyisiydi. Çok sayıda büyük ve önemli teknik direktörle çalıştım. Bana Inter'de ilk kez şans veren Mourinho, Benitez, Leonardo, Gasperini, Mancini, Conte, Pioli, Spalletti, Pardew, De Boer, Fonseca, Di Francesco, Ranieri ve diğerleri..."