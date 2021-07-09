Euro 2020 yarı finalinde İspanya’yı penaltılar sonucu mağlup eden İtalya’da oyuncular maç sonunda yoğun bir sevinç yaşamışlardı. Zaferi taraftarlarla kutlamak için tribünlere yönelen Bonucci de yeşil zemine tekrar girmek istediğinde güvenlik görevlisi tarafından taraftar sanılmıştı ve engellenmek istenmişti.

İngiltere ile oynayacakları final öncesinde soruları cevaplayan Bonucci, bu olaya değinirken Wembley atmosferini ve İngiltere’yide değerlendirdi.

Neler söylendi?

Bonucci, İspanya maçında güvenlik görevliyisiyle yaşadığı olaya dair şunları söyledi:

“Komik bir anıydı. Ama sonrasında üzüldüm çünkü beni durdurmaya çalıştı, çok soğukkanlıydı.”

“Tabii bu doğal bir durum, gerginliğini anlayabiliyorum. Çok zor bir işleri var, saatler boyunca taraftarları izliyorlar.”

“Eğer finalden sonra onu tekrar görürsem bir kez daha sarılacağım.”

Bonucci’nin İngiltere yorumu

İngiltere ile Wembley’de karşılaşacak olmalarından endişelenmediklerini dile getiren Bonucci, Harry Kane’e de övgüde bulundu: “Kane, dünyanın en iyi santrforlarından biri ama halihazırda çok iyi santrforlara karşı oynadık. Çok motiveyiz çünkü gol yemek istemiyoruz.”

“Kazanacağımız zafer, İtalyan futbolu adına çok önemli bir adım olacaktır. Hiçbir bahanemiz yok, iyi hazırlanıyoruz ve maçı iple çekiyoruz.”

“Sadece futbol oynamak ve finalin tadını çıkarmak istiyoruz, gerisini hiç önemsemiyoruz. Maçın Wembley’de oynanacak olması bizi endişelendirmiyor.”

“Savunmada hücuma çok iyi bir kadroları var, bize sorunlar yaşatabilirler. Süratli oyuncularına da ekstra dikkat etmeliyiz.”

“Katı bir defansları var ve çok az gol yediler. Maguire ve Stones, kendi takımlarında da çok iyi birer sezon geçirdiler.”

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