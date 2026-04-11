İtalyan medyası, AS Roma adına attığı üç golün ardından Donyell Malen konusunda hemfikir

Donyell Malen, Cuma akşamı bir kez daha AS Roma'nın kahramanı oldu. Kendi sahasında oynanan maçta Hollandalı oyuncu, Pisa'ya karşı 3-0'lık galibiyette attığı üç golle tek başına galibiyeti garantiledi. Maçın ardından İtalyan basını da onun hakkında övgüler yağdırdı.

La Gazzetta dello Sport, Malen'e 8,5 puan verdi. Gazete, "Malen formunun zirvesinde" diye yazdı. "Onun için tüm beklentileri aşan bir geceydi."

Sky Italia ise forvet oyuncusuna 9 puan verdi. “Donyell Malen, Roma'yı sırtında taşıdı. Mükemmel oyunuyla 9 puan alan maçın MVP'si konusunda pek şüphe yok.”

GOAL'un İtalya şubesi de Malen'i övüyor. "O, adeta coşmuştu, şutlarını yüzde yüz gole çevirdi ve mükemmel bir gece geçirdi," diyen yayın organı, Malen'e 8,5 puan veriyor.

Corriere dello Sport ise Malen'e 9 puan verdi. “Malen tek kelimeyle eşsiz,” diye yazıyor. “Hat-trick'iyle sosyal medyada gerçek bir heyecan yarattı. Sayısız meme ve fotoğraf hızla birbirini takip ediyor. Sanki Brezilyalı Ronaldo gibi.”

Malen, attığı üç golle seçkin bir listeye adını yazdırdı. Faas Wilkes, Wim Kieft, Marco van Basten ve Teun Koopmeiners'in ardından Serie A'da hat-trick yapan beşinci Hollandalı oldu.

Roma, geçen kış Malen'i Aston Villa'dan kiralık olarak transfer etti. O zamandan beri on iki Serie A maçında on gol attı. Bu sayede şu anda İtalya'nın gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.