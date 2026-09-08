İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Kolombiyalı hücum yıldızı İtalya Serie B ekibi US Avellino 1912'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Habere göre kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmeler şimdiden oldukça ilerledi, tam anlaşma için yalnızca son mali detayların netleştirilmesi gerekiyor. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması mümkün.

Özellikle Avellino Teknik Direktörü Alessandro Nesta'nın James'in transferi için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. 2006 dünya şampiyonunun, 35 yaşındaki oyuncuyu transfere ikna etmek için bizzat temasa geçtiği aktarıldı.

2017 ile 2020 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen, ayrıca bu süreçte bir sezonluğuna Bayern Münih'e kiralanan James, temmuz ayının başından bu yana resmen kulüpsüz.

Madrid'den ayrıldıktan sonra Kolombiyalı oyuncu; İngiltere, Katar, Yunanistan, İspanya ve Meksika'da kulüp değiştirdiği adeta bir takım yolculuğu yaşadı. Son olarak altı ay boyunca MLS ekibi Minnesota United FC'nin oyuncusuydu ancak buradaki sözleşmesi uzatılmadı.

Minnesota formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca sekiz maça çıkan James, bir de asist yaptı.