İtalyan hakem başkanının avukatı, yolsuzluk soruşturmasının ardından şaşkınlığını dile getirdi: "Böyle bir şey hiç yaşamadım"

Gianluca Rocchi’nin avukatı, müvekkiline yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Hakem işleri müdürü, 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında “spor dolandırıcılığına iştirak” suçlamasıyla soruşturuluyor.

Antonio D’Avirro, Ansa’ya suçlamayı anlamadığını açıkladı. “Birden fazla kişinin olaya karıştığından bahsediliyor, ancak bu diğer kişiler hiçbir yerde adı geçmiyor. Spor dolandırıcılığına ilişkin iddia edilen bir anlaşmada karşı tarafın belirtilmemesini daha önce hiç görmedim.”

Savcılığa göre, diğer kişilerle bir işbirliği söz konusu, ancak Rocchi’nin savunması bu işbirliğine kimlerin dahil olduğunu bilmiyor. “Tamamen karanlıkta kalıyoruz,” diyen avukat, İtalyan savcılığının iddianamede diğer ilgili tarafları belirtmesi gerektiği konusunda kesin.

Rocchi Cumartesi günü soruşturmaya şaşkınlıkla tepki gösterdi ve suçlamaları reddetti. “Her zaman doğru davrandığıma inanıyorum ve adalete tam güvenim var.” Hakem başkanı, İtalyan Ulusal Hakem Komisyonu (CAN) başkanlığı görevinden derhal istifa etti ve şimdi 30 Nisan’daki sorgu tarihini bekliyor.

Savcı Maurizio Ascione'nin soruşturma başlattığı maçlar, 20 Nisan 2025'teki Bologna - Inter maçı, 23 Nisan 2025'teki Coppa Italia yarı finali (Inter - AC Milan), 1 Mart 2025'teki Parma - Udinese maçı ve 6 Ocak 2024'teki Inter - Hellas Verona maçıdır.

Rocchi, VAR hakemi Daniele Paterna’ya aktif olarak müdahale etmekle suçlanıyor. Savcı, VAR odasındaki görevliler Udinese lehine olası bir penaltı hakkında tartışırken, Rocchi’nin pencereye defalarca vurduğu ve Paterna’nın ona döndüğü yönünde yeterli delile sahip olduğunu düşünüyor.

Aynı şeyi Ocak 2024'teki Inter – Hellas Verona maçında da yapmış, bu kez VAR Luigi Nasca'ya. Gol öncesinde Alessandro Bastoni, Parma oyuncusu Ondrej Duda'ya dirsek attı, ancak dikkat çekici bir şekilde bu hareket göz ardı edildi. Savcıya göre Nasca, "diğerleriyle işbirliği içinde" bunu kasten yapmadı.