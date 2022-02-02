İtalyan futbolunun efsanesi Fabio Cannavaro: "İyi bir teknik direktör olmak için günde 14 saat çalışıyorum"

Fabio Cannavaro 'en iyi' teknik direktörlerden biri olmak istiyor. Bunun için Avrupa'da çalışmak gerektiğine inanıyor. Bu yüzden gelen teklifleri incelemeye başladı.

2006 Dünya Kupası ve Ballon d'Or galibi 2011'de futbolu bıraktı ve Guangzhou Evergrande, Al-Nassr FC, Tianjin Quanjian'da teknik direktörlük yaptı. Çin milli takımının geçici menajeri olarak iki maçta görev aldı.

Son dönemini seyahat ederek ve kariyerinin bir sonraki adımı olan Avrupa futbolunu öğrenmeye çalışarak geçirdi.

Cannavaro ne söyledi?

Cannavaro, The Telegraph'a "Sanırım hazırım" dedi.

"Asya'da çok iyi işlerim oldu ama en iyi kulüpler, en iyi menajerler Avrupa'da ve bu yüzden en iyilerden biri olmak istiyorsam onlarla rekabet etmeliyim."

Son haftalarda Premier Lig takımlarından Everton ve Watford, daha deneyimli isimleri seçmeden önce görüşmeler yaparak bu hedefe yakın görünüyordu.

"Bazen insanlar beni düşündüklerinde ligi bilmediğimi, Avrupa'da tecrübem olmadığını ama bunun futbol olduğunu düşünüyorlar. Kulüplerde, soyunma odalarında neler olduğunu biliyorum. Hayır, Everton ve Watford'un da benimle görüşme yapmamı istemesinden gurur duydum ve bunu gerçekten takdir ediyorum."

Kulüp takımı istiyor

Paulo Sousa, Flamengo için istifa ettikten sonra Polonya'nın başına geçme olasılığı vardı, ancak Cannavaro bir sonraki işinin kulüp düzeyinde olmasını istiyor.

"Artık hata yapamayacağımı biliyorum. Doğru kulübü seçmem gerekiyor – İngiltere, İtalya, İspanya'da.

"Artık herkes kısa sürede büyük sonuçlar almak istiyor, bu yüzden kulüpten emin olmam gerekiyor. Küçük bir kulüp olsa bile, umurumda değil çünkü sadece bir teknik direktör olmak ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. İyi bir iş çıkaracağımdan gerçekten eminim.”

İtalya ile 2006 Dünya Kupası'nı kazandıktan sadece haftalar sonra Cannavaro, Real Madrid adına Calciopoli skandalının ortasında Juventus'tan ayrıldı, ancak bu farklı bir kariyer yolu olabilirdi.

"Bir arkadaşım beni aradı ve Chelsea'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Sonunda Madrid'e taşındım ve tabii ki Fabio Capello oradaydı.

Her neyse, bu geçmişte kaldı. Şimdi ben bir antrenörüm. Neden bilmiyorum ama yapıyorum. Şimdi günde 14 saat çalışıyorum ve iyi bir antrenör olmak için gerçekten çok açım. Hedefim bu."

Cannavaro, her şeyden önce İngiltere'de yoğun bir şekilde seyahat ediyor ve antrenmanlarında Antonio Conte, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Patrick Vieira ve Thomas Tuchel'i izliyor.

Ancak, Serie A ve B'de birkaç haftada bir aynı şeyi yaptığına dikkat çekiyor.

"İkinci ligde çalışmakla ilgili bir sorunum yok çünkü hala çok iyi bir antrenör olabilirsiniz. Bir felsefem var ama her zaman öğrenip gelişebileceğimi biliyorum. 'İşte benim sistemim bu' diyen bir hoca değilim. Önemli olan projenin ne olduğu."

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