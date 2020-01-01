İtalyan futbolunda koronavirüse karşı bağış seferberliği başladı
Avrupa’da koronavirüs salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü İtalya’da futbol dünyasından hastanelere bağışlar sürüyor.
Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de kadrosunda yer aldığı Serie A takımlarından Roma’da, futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin euro'yu aşan bir günlük maaşlarını koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Roma Başkanı Jim Pallotta’nın 50 bin euro bağışla başlattığı ve 500 bin euro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılı takım oyuncularının bağışıyla 460 bin euro'ya ulaşıldığı belirtildi.
Söz konusu bağışla, Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi.