Fanatik, Tuttosport'un haberine dayanarak Vincenzo Montella'nın İtalya'nın yeni milli takım teknik direktörü olmak için gündemde olduğunu bildirdi. 51 yaşındaki teknik direktör şu anda Türkiye ile Dünya Kupası'na hazırlanıyor, ancak memleketi tarafından da arzu ediliyor.

Montella, Türkiye ile 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak kısa süre önce tarih yazdı. Play-off finalinde Kosova 0-1 mağlup edildi. Aynı akşam İtalya ise yeni bir hayal kırıklığı yaşadı: Bosna-Hersek ile oynanan penaltı atışları serisinin ardından takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

Bu hayal kırıklığı doğrudan sonuçlar doğurdu, çünkü milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso derhal görevinden istifa etmeye karar verdi. Bu nedenle İtalyan Futbol Federasyonu, halefi bulma arayışında hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Bu arayışta gözler özellikle Montella'ya çevrilmiş durumda, ancak kendisi halen Türkiye ile sözleşmeli.

Ancak bu durum ilgiyi azaltmıyor gibi görünüyor. İtalya'dan gelen haberlere göre, federasyon yine de Montella'yı ikna etmek için bir girişimde bulunmak istiyor. AS Roma, Sampdoria, AC Milan ve Fiorentina gibi takımların eski teknik direktörü için, memleketinin milli takımının başına geçmek nihai bir fırsat olacaktır. Aynı zamanda Türkiye ile Dünya Kupası'na katılma şansı da onu cezbediyor, bu da kısa vadede ayrılmasını olasılık dışı kılıyor.

Ayrıca Türkiye, bu işbirliğinden çok memnun ve Montella'nın daha uzun süre kalmasını istiyor. Hedef, onu en az 2032 yılına kadar, yani Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceği yıla kadar sözleşmeye bağlamak. Bu niyeti güçlendirmek için, İtalyan teknik adamın Türk vatandaşlığı alması için bile çalışmalar yapıldığı söyleniyor.

Transfer piyasası uzmanı Gianluca Di Marzio da İtalya'dan gelen ilgiyi doğruluyor. "Onu aralarında görmekten memnuniyet duyarlar" diyor. Montella'nın yanı sıra Carlo Ancelotti ve Massimiliano Allegri'nin isimleri de gündemde, ancak bu isimlerin Gli Azzurri'nin teknik direktörlüğü görevine ne kadar açık oldukları henüz belirsiz.