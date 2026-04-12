İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı, Gattuso'yu akladı ve Dünya Kupası fiyaskosunda oyuncuları suçladı

İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Gennaro Gattuso'nun "iyi bir teknik direktör olduğunu ve İtalya'ya bir ruh kattığını" vurguluyor, ancak bazı oyuncuların Dünya Kupası eleme play-off'larında "beklenen performansı gösteremediğini" belirtiyor.

Gravina, İtalya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından istifasını açıklamıştı, ancak 22 Haziran'da yeni başkan seçilene kadar federasyonun rutin işlerini yürütmek üzere görevinde kaldı.



İtalyan Ligi, stc tv'de Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 ve 5 paket müşterileri için ücretsiz.

Gattuso, Haziran 2025'te Luciano Spalletti'nin yerine İtalya'nın teknik direktörü olarak atandı, ancak Azzurri'yi Dünya Kupası'na taşıma girişiminde başarısız oldu.

Grafina, İtalyan "Corriere della Sera" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Gattuso iyi bir teknik direktör ve harika bir insan. Antrenman için çok az zaman olmasına rağmen takıma bir ruh aşılamayı başardı. Bu yeterli olmadı ve ilk özür dileyen de oydu."

"Kağıt üzerinde Kuzey İrlanda ve Bosna'dan daha güçlüyüz. O günleri takım ve oyuncularla birlikte yaşadım; onlar ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdiler. Ve bunu yaptılar. Bazıları hafif sakatlıklar yaşıyordu, bazıları ise en iyi formlarında olmalarına rağmen beklenen performansı gösteremediler" diye ekledi.



Gianluigi Buffon da İtalya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti, ancak Gravina, eski kalecinin futbol dünyasında teknik direktör olarak parlak bir geleceğin beklediğini düşünüyor.

"Buffon'u milli takıma getirdim çünkü onun önünde harika bir teknik direktörlük kariyeri olduğuna inanıyorum" diye devam etti.

"Son yıllarda çok çalıştı ve büyük gelişme gösterdi. Şimdi, geleceği için en iyi seçimleri yapmak ona kalmış" diye ekledi.

Eylül 2023'ten geçen Haziran'a kadar "Azzurri"yi çalıştıran Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, İtalya Serie A'da her maçın ilk onbirinde 19 yaş altı bir oyuncunun yer almasını önerdi, ancak bu yasal olarak zorunlu kılınabilecek bir şey değil.

Grafina sözlerini şöyle tamamladı: "Maalesef bunu uygulayamıyoruz... Sadece İtalyan gençlik akademileri için bir teşvik sistemi aracılığıyla bunu deneyebiliriz. Bunun bir örneği vergi muafiyetleri olabilir, ancak hükümet bunu hiçbir zaman vermek istemedi." Ayrıca



