Mario Balotelli'nin yeniden İtalya Milli Takımı'na dönmesi isteniyor

Menemenspor forması giyen Enock Barwuah, Adana Demirspor'da oynayan kardeşi Mario Balotelli'nin, İtalya Milli Takımı'nın forvet sorununu çözeceğini ve Dünya Kupası play-off'larında yeniden kadroya dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İtalyanlar, Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından İsviçre'nin arkasında ikinci olarak grubu tamamladı ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansını kaçırdı.

Özellikle son maçlarda gol atmakta zorlanan İtalya'da, Ciro Immobile'nin sakatlığının ardından yeteri kadar iyi forvet alternatifleri bulunamadı.

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Notizie'nin haberine göre, forvet konusunda sıkıntı yaşayan İtalya'da, Balotelli'nin yeniden milli takıma dönmesi için çeşitli çevrelerden çağrılar gelmeye başladı.

Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah da bu çağrıyı yapan isimler arasına katılarak, "Karim Benzema, Kylian Mbappe ve Olivier Giroud gibi forvet oyuncularına sahip değiliz ve maalesef böyle bir şansımız yok.

"Bu yüzden, Mario Balotelli gibi bir oyuncunun yeniden İtalya kadrosuna dahil olması her iki taraf için de çok iyi sonuçlar getirebilir.

"Mario'nun kadroya alınmamasına çok şaşırıyorum. Kulüp performansı çok iyi olmayabilir ama Balotelli İtalya formasını giydiğinde büyük bir dönüşüm yaşıyor.

“Mario Balotelli söz konusu olduğunda, insanlar onun sahada ne yaptığına değil, saha dışındaki davranışlarına bakıyor. Bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı.

"O, İtalya'yı çok seviyor. İtalya Milli Takımı'ndaki oyunculardan daha fazla gol atmasına rağmen 4 yıldır milli takıma alınmadı.

"Belki Mario; Immobile ve Andrea Belotti'nin yaptıklarını yapamayacak ama Balotelli'nin çok farklı özellikleri var. Takım için yararlı olup bir anda gol atabilir.

"Bu nedenle Balotelli, gol atmak isteyen bir takım için çok uygun bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli, İtalya formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol kaydederken ilk maçına 2010 yılında çıktı.

31 yaşındaki İtalyan forvet, Adana Demirspor formasıyla bu sezon 13 resmi maçta oynarken 5 gol atıp 2 asist yaptı.

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