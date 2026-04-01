İtalyan Federasyonu Başkanı, Gattuso'nun görevden alınmasına ilişkin tutumunu açıkladı

Bosna ve Hersek'e elendikten sonra, İtalya milli takımı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamamasının ardından, kendiyle yüzleşme ve tartışmalarla dolu çok zorlu aylar geçirecek.

İtalya, normal süre ve uzatmalarda Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, penaltı atışlarında Dzeko'nun takım arkadaşları 4-1'lik skorla galip geldi.

Bu tekrarlanan felaket karşısında akla gelen mantıklı soru şu: Azzurri, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu tutacak mı?

Getty Images

Buna yanıt olarak, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, maçın ardından eski Marsilya teknik direktöründen kalmasını istediğini belirtti.

Gravina sözlerine şöyle devam etti: "Zihniyet açık, özellikle de maçın gidişatı göz önüne alındığında. Oyuncuları tebrik ediyorum. Birçoğunun, azimleri ve taraftarlarımızı mutlu etme gururu sayesinde son birkaç ayda onlarla yaşadığımız harika atmosferi takdir edememesi beni üzüyor."

Ayrıca okuyun: Şah mat... Oyun bitti: Salah büyük tuzağa düştü

Ayrıca okuyun: Hasan Şehata: Salah, Real Madrid ve Barcelona'ya yakışır... Dünya Kupası'na komplekslerimizi bir kenara bırakarak gireceğiz

Ayrıca okuyun: Messi ve Salah yüzünden... Amerikan Ligi Komiseri Mısır Milli Takımı Menajeriyle Alay Etti

Ve şöyle devam etti: "Gattuso'yu tebrik ediyorum, o harika bir teknik direktör. Gelecekle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yaşadık. Ondan ve Buffon'dan kalmalarını istedim."

Ve şunları vurguladı: "Bu yenilgi, ilişkilerin mükemmel olduğu bir dönemde geldi. Maçı hepiniz izlediniz, ekleyecek pek bir şey yok. Gattuso, oyuncuları kahramanlar olarak nitelendirdi, çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yapılması gereken birçok değerlendirme var. Teknik yönü tamamen destekliyorum."

Grafina şunları ekledi: "Siyasi taraf ise Federal Konsey'in yetki alanına giriyor; Konsey'i önümüzdeki hafta toplantıya çağırdım. İç değerlendirmeler yapacağız. (Gattuso'nun) görevden alınması yönündeki talepleri anlıyorum."

Bir basın toplantısında şunları ekledi: "Bu sürece alışkınım, ancak değerlendirmeler yönetmeliklerde belirtildiği üzere Federal Konsey'in yetki alanına giriyor."