İtalyan efsane Di Canio’dan Lukaku yorumu: “Chelsea ve Inter onsuz daha iyi!”

İtalyan efsane futbolcu Paolo Di Canio, Tuchel ve Chelsea ile ilgili yorumlarıyla gündeme oturan Romelu Lukaku'yu topa tuttu.

Sky Sport Italia yorumcusu Di Canio, Lukaku'nun iki yıl önce Inter'e geldiği andan itibaren büyük maçlarda ortadan kaybolduğunu ve çok az teknik beceriye sahip olduğunu söylüyor.

Ne dedi?

Di Canio, Lukaku'nun Sky Sport Italia'ya verdiği röportajı yine aynı kanalda değerlendirdi:

"Diğer takım arkadaşlarıyla birlikte baş kahraman olarak Serie A'yı kazandı ama o Lionel Messi değil. Duvan Zapata ya da onun gibi biri ön planda olsaydı, Inter onsuz bile kazanırdı. O takımda görevini yapmış fonksiyonel bir oyuncu.

"Daha sonra Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool gibi büyük takımlardan karşı Avrupa Şampiyonu'na gitti. Chelsea'ye gelirseniz ve bir numara olacağınızı düşünüyorsanız, kaba bir davranış içindesiniz!

Chelsea, Lukaku olmadan çok daha iyi oynuyor. Kırılgan bir oyuncu, karakter sahibi gibi görünüyor ama böyle konuştuğunda gerçek şu ki çok kırılgan.”

Teknik direktör Thomas Tuchel'in taktiklerini sert bir şekilde eleştirdiği röportajın ardından Lukaku, Liverpool'a karşı bugün oynanacak Liverpool maçı için Chelsea kadrosundan çıkarıldı.

Ayrıca, Inter'den 115 milyon avroluk transferden sadece aylar sonra Tottenham Hotspur'da Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek için potansiyel transfer iddiaları dolanıyor.

"Lukaku burada kendi kalesine inanılmaz bir gol attı, kendisi dahil herkesi mutsuz eden feci bir röportajdı. Her zaman söylediğim gibi, o bir panterden çok sırılsıklam bir kedi, hiçbir zaman büyük durumlarda aç ya da kararlı olmadı," diye devam etti Di Canio.

"Bence Chelsea bu transferden dolayı pişmanlıkla saçlarını yoluyor, özellikle de bu oyuncuya gerçekten ihtiyaçları olmadığı için."

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