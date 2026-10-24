Sam Beukema, AS Roma ile oynanan ve 3-3 biten heyecan dolu maçın ardından İtalyan medyasında sert eleştirilerin hedefi oldu. Napoli'nin savunmacısı cumartesi günü ikinci yarıda oyuna girdi ve birçok gazeteye göre Roma'nın geri dönüşünde olumsuz bir başrol oynadı. Özellikle son dakikalarda gelen 3-3'lük goldeki performansı nedeniyle ağır biçimde eleştirildi. İtalyan medyasının Beukema hakkındaki değerlendirmelerinde "disastro" (felaket) sözcüğü öne çıktı.

Beukema, Serie A'daki bu önemli maça yedek kulübesinde başladı ancak 52. dakikada sakatlanan Benoît Badiashile'in yerine oyuna girdi. Napoli o sırada 2-0 öndeydi ve maçın kontrolünü elinde tutuyordu. Ancak Roma daha sonra geri döndü. Hollandalı savunmacı, savunmada istenen istikrarı sağlayamadı.

İtalyan spor medyası, maçın ardından Beukema'nın performansına sert eleştiriler yöneltti. Tuttomercatoweb, Sky Italia ve Calciomercato savunmacıya 5 puan verirken TuttoNapoli ve Il Mattino 4,5 puanla daha da sert bir değerlendirmede bulundu.

Beukema, Matías Soulé'nin farkı bire indirdiği golde tereddütlü müdahalesi nedeniyle eleştirildi. TuttoNapoli'ye göre eski AZ futbolcusu gözle görülür biçimde tereddüt etti ve hücum oyuncusuna tehlike yaratabileceği kadar alan bıraktı. Il Mattino da Hollandalı oyuncunun yetersiz performansına dikkat çekerek savunma hamlelerinde gereken kararlılığı göstermediğini belirtti.

Ancak en sert eleştiriler maçın son anlarında yaşananlara yönelikti. 89. dakikada Beukema, Leonardo Balerdi ile hafif bir temasın ardından yere düştü; Roma ise atağını sürdürdü. La Gazzetta dello Sport değerlendirmesinde çok sert ifadeler kullanarak Hollandalı oyuncunun hakemin oyunu durdurmasını umup dirsek darbesi almış gibi yaptığını belirtti: "Numaracı!"

VAR da golü iptal etmek için bir gerekçe görmedi ve Napoli bir kez daha üstünlüğünü koruyamadı. İtalyan medyasına göre Beukema, hafif temasın ardından ayakta kalıp savunma görevlerini yerine getirmeliydi. Bunun yerine yerde kaldı ve Balerdi'ye beraberlik golünü kafayla atabileceği alanı bıraktı.

Calciomercato, oyuna sonradan giren Beukema'nın felaket bir performans sergilediğini ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin güvenini tamamen boşa çıkardığını belirtti. Yayın organı, savunmacıyı yalnızca Soulé'nin golündeki tereddütleri nedeniyle eleştirmekle kalmadı; 3-3'lük goldeki hareketini de "quasi simulazione" olarak nitelendirdi.







