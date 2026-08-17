Lazio, pazar günü İtalya Kupası'nda büyük bir hezimete imza attı. Roma ekibi, kendi sahasında Serie B'de mücadele eden Mantova'ya 0-2 mağlup oldu. İtalyan medyası da maçın ardından başta ilk 11 oyuncuları Danilho Doekhi ve Kenneth Taylor olmak üzere isimlere sert yüklendi.

Böylece Lazio için İtalya Kupası'nın ilk turunda işler ters gitti. Bitime çeyrek saat kala Francesco Ruocco skoru 0-1'e getirdi. Uzatma dakikalarının derinlerinde Ismael Cajazzo da skoru 0-2 yaptı.

Corriere dello Sport, performansı için Doekhi'ye 4,5 verdi. “Gol pozisyonunda Ruocco'yu gözden kaçırdı. Ayrıca açık oyunda baskı altına alındığında sürekli sorun yaşıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Spor gazetesi Taylor'a ise 5 verdi. “Henüz en iyi formunda değil ve zaman zaman orta sahada yönünü kaybetmiş gibi görünüyor. Uzatma dakikalarında kale önünde başarısız oldu, bu da ona yakışmıyor.”

İtalyan günlük gazetesi Leggo da Doekhi'nin özellikle Ruocco karşısında zorlandığını gördü. “Hâlâ paslı görünüyor. Açık oyunda tecrübesine güvenmekte zorlanıyor ve Ruocco'yu safça gözden kaçırdı” ifadeleri kullanıldı.

Leggo, Taylor hakkında ise şunları yazdı: “Biancoceleste'nin oyununa neredeyse hiç dahil olmadı ve tüm orta sahada dolaşmaya çalıştı, ancak pek başarılı olamadı.”

Son olarak Il Messaggero da Doekhi'ye 4,5 verdi. “Savunmacı bu takımda kendini rahat hissetmiyor. Rakip ceza sahasında kendini göstermeye çalıştı ama bu onun görevi değil.”

Taylor ise aynı mecra tarafından 5 ile değerlendirildi. “Zorla oynuyormuş gibi görünüyor, ancak gerçek bir motivasyonu varmış gibi durmuyor. Bu takımın en iyi oyuncularından biri ama fiziksel olarak en iyi durumda değil. Bu da açıkça görülüyor. Uzatma dakikalarında Lazio gol atabilirdi ama Taylor görüş açısını kaybetti.”