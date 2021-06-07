İtalya'dan sürpriz iddia: Fenerbahçe Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor

Ali Koç dönemindeki her transfer döneminde stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'nin geleneği 33 yaşındaki İtalyan oyuncuyla sürebilir.

Yeni teknik direktörü henüz netleşmemesine rağmen transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim oldukça tecrübeli bir futbolcu.

İtalyan basını sarı-lacivertli takımın Inter'in 33 yaşındaki stoperi Andrea Ranocchia'nın peşinde olduğunu belirtti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Inter sözleşmesi sona eren Ranocchia'yı takımda tutmak için yeni sözleşme teklifi sunmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve La Liga takımlarından Espanyol da deneyimli oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Ranocchia, Inter'in şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonu sekiz maçla tamamlamıştı.

Premier Lig'de de oynadı

Üçlü savunma oynatan Antonio Conte'nin stoper rotasyonunun bir parçası olan 1.95 boyundaki oyuncu, Inter'e 2013'te Genoa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı.

Kadrosunda an itibarıyla Attila Szalai, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar ve Zanka gibi beş stoperi bulunan Fenerbahçe'nin bu oyuncuların bazılarıyla yollarını ayırmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunun Szalai'ye Euro 2020 sonrasında gelmesi muhtemel tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

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