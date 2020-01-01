İtalya'da en az 14 Haziran'a dek ligler oynanmayacak
Yorum()
Depophotos
İtalya Fubol Federasyonu, hükümetin verdiği karar doğrultusunda ülkedeki tüm spor faaliyetlerinin 14 Haziran'a dek durdurulduğunu duyurdu.
Bilindiği üzere İtalya'da futbol takımları bugün itibarıyla takım olarak antrenmanlara başlamıştı.
İtalyan basınından gelen son haberler ise liglerin 13 Haziran'da kaldığı yerden devam edebileceği yönündeydi.
Bu kararla birlike İtalya'da futbolun en az 14 Haziran'a dek başlamayacağı kesinleşmiş oldu.