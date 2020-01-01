İtalya'da en az 14 Haziran'a dek ligler oynanmayacak

İtalya hükümeti, ülkedeki spor aktivitelerinin durdurulma kararını 14 Haziran'a dek uzattı.

İtalya Fubol Federasyonu, hükümetin verdiği karar doğrultusunda ülkedeki tüm spor faaliyetlerinin 14 Haziran'a dek durdurulduğunu duyurdu.

Bilindiği üzere İtalya'da futbol takımları bugün itibarıyla takım olarak antrenmanlara başlamıştı.

İtalyan basınından gelen son haberler ise liglerin 13 Haziran'da kaldığı yerden devam edebileceği yönündeydi.

Daha fazla takım

Bu kararla birlike İtalya'da futbolun en az 14 Haziran'a dek başlamayacağı kesinleşmiş oldu.