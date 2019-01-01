İtalya'da dört transfer hedefi... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 8 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Milliyet 'in haberine göre, sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekibin Çizme'deki en büyük önceliği Bartosz Bereszynski. Sampdoria formasını terleten Polonyalı futbolcuyu uzun süredir takip eden Beşiktaş, bu transferi bitirmek istiyor. 26 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2023'e dek sözleşmesi var.

Beşiktaş'ın Beresznyski'yi transfer edememesi halinde yöneleceği isim ise Atalanta'dan Timothy Castagne. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sözleşmesi 2020'de bitiyor.

Bu iki isimden sonuç alınmaması durumunda yönelinecek diğer oyuncu Roma'da şans bulamayan Rick Karsdorp olacak. Roma'nın Oğuzhan'la ilgileniyor olması nedeniyle bu transferin gerçekleşmesinin daha kolay olabileceği öngörülüyor. Karsdorp'un sözleşmesi 2022'de sona erecek.

Beşiktaş, ayrıca, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması halinde stoper bölgesine Milan'dan Cristian Zapata'yı monte etmeyi düşünüyor.

Medel'in fiyatı belli oldu

Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'tan Gary Medel'i transfer etmek için inatçı.

Fakat siyah beyazlılar ücrette indirime gitmiyor.

Takvim'in iddiasına göre, Beşiktaş, Şilili futbolcu için 8 milyon euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyecek.

Beşiktaş'ın hem stoperde hem de orta sahada oynattığı Şilili yıldız bu sezon 14 lig maçında forma giydi.

Enzo Roco'ya talip var

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Roco, Güney Amerika yolcusu olabilir.

Brezilya kaynaklı haberlere göre savunmasını güçlendirmek isteyen Corinthians, Roco'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Cruz Azul'dan bedelsiz transfer edilen Roco'nun Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek.