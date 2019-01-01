İtalya - Yunanistan: Saat kaçta, hangi kanalda, İddaa oranları

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Yunanistan ile İtalya karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya, Yunanistan'ı ağırlıyor.

İtalya, 6 maçta 18 puanla grupta en yakın takipçisi Finlandiya'nın 6 puan önünde lider. Gök mavililer, bu karşılaşmada en az 1 puan alması halinde turnuvaya katılmayı garantileyecek.

Yunanistan ise topladığı 5 puanla 5. sırada yer alıyor ve EURO 2020'ye katılmak için mucizelere ihtiyaç duyuyor.

İtalya - Yunanistan maçı saat kaçta?

İtalya - Yunanistan karşılaşması 12 Ekim Cumartesi saat 21:45'te başlayacak.

İtalya - Yunanistan maçı hangi kanalda?

İtalya'nın Yunanistan'ı konuk edeceği mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport 2 üyeliği bulunması gerekmektedir.

İtalya - Yunanistan maçının iddaa oranları

İddaa, Yunanistan galibiyetine 10.00 oran veriyor.

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İtalya'nın kazanması için verilen oran ise 1.15.

Beraberlik oranı 4.25 olarak belirlenmiş.

*İddaa bu oranları değiştirebilir.