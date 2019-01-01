İtalya - Yunanistan: Saat kaçta, hangi kanalda, İddaa oranları
EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda İtalya, Yunanistan'ı ağırlıyor.
İtalya, 6 maçta 18 puanla grupta en yakın takipçisi Finlandiya'nın 6 puan önünde lider. Gök mavililer, bu karşılaşmada en az 1 puan alması halinde turnuvaya katılmayı garantileyecek.
Yunanistan ise topladığı 5 puanla 5. sırada yer alıyor ve EURO 2020'ye katılmak için mucizelere ihtiyaç duyuyor.
İtalya - Yunanistan maçı saat kaçta?
İtalya - Yunanistan karşılaşması 12 Ekim Cumartesi saat 21:45'te başlayacak.
İtalya - Yunanistan maçı hangi kanalda?
İtalya'nın Yunanistan'ı konuk edeceği mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport 2 üyeliği bulunması gerekmektedir.
İtalya - Yunanistan maçının iddaa oranları
İddaa, Yunanistan galibiyetine 10.00 oran veriyor.
İtalya'nın kazanması için verilen oran ise 1.15.
Beraberlik oranı 4.25 olarak belirlenmiş.
*İddaa bu oranları değiştirebilir.