Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, harika bir gol kaydederek İtalya'da yine gündem oldu

Juventus'un genç hücumcusu Kenan Yıldız, adından söz ettirmeye devam ediyor. A Millî Takım'da da yıldızı parlayan 18 yaşındaki futbolcu, dün gece Torino'da adeta resital sundu.

Juventus farklı turladı, Kenan sonradan girdi

Juventus, İtalya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde evinde Salernitana ile karşı karşıya geldi. Maça yedek başlayan Kenan Yıldız, 66. dakikada oyuna girdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip henüz maçın ilk dakikasında Ikwuemesi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Cevap vermekte gecikmeyen Juventus, 12'de Miretti ile beraberliği yakaladı.

Çabuk geri döndüler

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, 35. dakikada Cambiaso'nun golüyle 2-1 öne geçti ve devreyi önde kapattı. 54'te Rugani sahne aldı ve skor 3-1'e geldi. 75'te Kenan Yıldız'ın şutunu kaleci çıkardı ve savunma oyuncusu Bronn'dan seken top ağlarla buluştu. Böylelikle Juve, skoru 4-1'e getirdi.

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İşte o anlar!

85. dakikada sahada Kenan Yıldız rüzgârı esti. Sol kanatta topla buluşan genç futbolcu, şık çalımlarla ceza sahasına girdi.

A Millî Takım'ın yıldızı sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

İtalyan taraftarlardan Kenan Yıldız yorumları

Kenan'ın golünün ardından sosyal medyada birçok Juve taraftarı, yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı. İşte onlardan bazıları:

"Kenan Yıldız, kelimenin tam anlamıyla uçuyor!"

"Yıldız'ın bu kadar kararlı olmasına şaşırmadım."

"Juve'nin onunla sözleşme uzatma konusunda ne kadar doğru bir hamle yaptığını anladık."

"Yıldız, Juve'nin koruması gereken çok değerli bir tohum."