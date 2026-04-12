Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İran Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndan olası çekilmesi senaryosuna yeni bir fikirle hazırlanıyor. Bu fikir, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı bir sonraki Dünya Kupası’nda yer almak için İtalya Milli Takımı’na umut verebilir.

İtalya’nın küresel vitrine geri dönüş hayalleri, Avrupa play-off finalinde Bosna-Hersek’e penaltılarla kaybetmesinin ardından yıkılmış olsa da, Azzurri kaderini değiştirmek için son bir şansa sahip olabilir.

Öte yandan, İran’ın önümüzdeki yaz düzenlenecek turnuvaya katılımına ilişkin durum, İran’ın sürdürdüğü savaş gölgesinde hâlâ belirsizliğini koruyor. Buna rağmen FIFA Başkanı Gianni Infantino, Asya temsilcisinin Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte yedinci grupta yer alacağını teyit etmişti.

Bu satırların yazıldığı ana kadar İran Milli Takımı’nın turnuvadaki serüvenine 16 Haziran’da Yeni Zelanda karşılaşmasıyla başlaması, ardından Kaliforniya’da Belçika ile karşılaşması ve daha sonra Seattle’daki “Lumen Field” stadında Mısır’la oynaması planlanıyor.

İlk kez kıtalararası play-off

Özellikle FIFA’nın İran’ın maçlarını ABD dışına taşıma talebini reddetmesinin ardından İran’ın Dünya Kupası’ndan çekilmek zorunda kalması ihtimali bulunuyor. Bu durum, turnuvanın başlamasına haftalar kala FIFA’yı zor bir durumda bırakacaktır.

Ancak FIFA’nın bir acil durum senaryosu hazırladığı görülüyor. RMC Sport’un “The Athletic” gazetesinden aktardığı bir habere göre, FIFA içinde İran’ın çekilmesi halinde istisnai bir kıtasal play-off düzenlenmesi olasılığı üzerine görüşmeler yapılıyor.

Bu play-off’ta Asya kıtasından iki takım ve Dünya Kupası’na katılamayan ekipler arasından Avrupa’dan da iki takım yer alacak.

Dünya sıralamasındaki konumu sayesinde İtalya, İran’ın çekilmesinin resmen doğrulanması halinde bu olası play-off’taki iki Avrupa kontenjanından birini temsil etmeye neredeyse kesin aday görünüyor.

İtalya, Bosna-Hersek’e kaybederek 2018 ve 2022’nin ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma fırsatını kaçırmıştı. Bu felaket, Gennaro Gattuso’nun teknik ekipten ayrılmasına yol açmış, ayrıca İtalyan Futbol Federasyonu başkanını da koltuğundan etmişti.

Ayrıca, Irak’a elenmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı da istisnai play-off’a katılmaya aday olabilir; zira Irak, küresel play-off’a kalıp oradan finallere yükselmişti.