İtalya'nın Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçına yönelik hazırlıkları önemli bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Davide Frattesi'nin sakatlığı nedeniyle Belçika karşısında forma giyemeyeceği resmen açıklandı. Fransa'ya karşı kazanılan son maçta öne çıkan Lazio yıldızı, tedavi için kulübüne dönecek.

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Frattesi kadrodan ayrılmak zorunda kaldı

İtalya millî takımı, Belçika ile oynayacağı kritik Uluslar Ligi maçında Frattesi'den yararlanamayacak. Lazio'nun orta saha oyuncusu, Coverciano'daki İtalya millî takımı kampından kas sorunu teşhisi konmasının ardından resmen ayrıldı. Bu sorun, pazar günü Brüksel'de oynanacak maçta forma giymesini engelliyor.

Frattesi, İtalya'nın Fransa'yı 3-1 yendiği maçta önemli bir rol oynamış ve perşembe akşamı San Siro'da gol atarak takımının kritik bir galibiyet almasına yardımcı olmuştu.

A1 Grubu'nda kritik hesaplar

İtalya son grup maçına çıkarken hâlâ büyük hedefler için mücadele ediyor. Bu nedenle sakatlığın zamanlaması Roberto Mancini için özellikle talihsiz. İtalya, Uluslar Ligi grubunda şu anda 10 puanla lider; ikinci sıradaki Fransa ile aynı puanda ve 9 puanlı üçüncü Belçika'nın yalnızca bir puan önünde bulunuyor. Fransa karşısında sergilediği üstün performansın ardından da gruptaki konumu henüz kesinleşmiş değil.

İtalya'nın, turnuvada çeyrek finale yükselmeyi matematiksel olarak garantilemek için Belçika karşısında en az bir puan alması gerekiyor. Ancak mesele yalnızca tur atlamak değil: Pazar akşamı alınacak galibiyet, İtalya'nın Fransa'nın önünde A1 Grubu'nu lider bitirdiğini resmen kesinleştirecek.

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Lazio'nun yıldızı ritmini buldu

Hem kulübünde hem de millî takımda son dönemdeki golcü formu göz önüne alındığında, Frattesi'nin yokluğu kadroda ciddi biçimde hissedilecek. Orta saha oyuncusu, yazın Lazio'ya transfer olmasından bu yana çok iyi bir performans sergiledi ve bu sezon çıktığı yalnızca 11 Serie A maçında dört gol kaydetti.

Gelecek maçlar BEL UEFA Nations League A 14:45 ITA

27 yaşındaki oyuncunun millî takım performansı da bir o kadar etkileyici: İtalya A millî takımıyla çıktığı 39 maçta 10 gol attı.

İtalya, henüz kazanamadığı Uluslar Ligi kupasının peşinde

İtalya, Uluslar Ligi kupasını henüz kazanamadı. Turnuvadaki en iyi derecelerini 2021 ve 2023'te üst üste üçüncü olarak elde etti. Geçen sezonki turnuvada ise çeyrek finalde Almanya'ya toplamda 5-4 yenilerek elendi. Bu sonuç, İtalya'nın bu kez sonuna kadar gitme kararlılığını daha da artırdı.