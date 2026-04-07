İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri bekliyor... İran'dan Dünya Kupası katılımıyla ilgili yeni açıklamalar

66 yaşındaki İran Spor Bakanı Ahmed Dunya Mali, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na milli takımın katılımıyla ilgili olarak bugün Salı günü yeni açıklamalarda bulundu.

İran Futbol Federasyonu, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle, Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak üç maçın ABD'den Meksika'ya taşınması için baskı yapıyor.

İran Futbol Federasyonu, geçen ay maçların yerinin değiştirilmesi konusunda FIFA ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçen hafta İran'ın 2026 Dünya Kupası maçlarını planlandığı gibi oynayacağını vurguladı.

İran'ın tutumu

Türk haber ajansı Anadolu'nun aktardığı röportajda Dunya Mali, "İran'ın maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması için FIFA'ya sunduğumuz talep hâlâ geçerli, ancak henüz bir yanıt almadık" dedi.

Ayrıca okuyun: UEFA, Bayern maçından önce Madrid'in "olağanüstü" talebine yanıt verdi



Bakan sözlerine şöyle devam etti: "Talep kabul edilirse, İran'ın Dünya Kupası'na katılımı kesinleşecek. Ancak FIFA şu ana kadar herhangi bir yanıt vermedi."

Ayrıca mesleki sorumluluğuna da değinerek şunları söyledi: "Spor Bakanı olarak, İran Futbol Federasyonu ile işbirliği içinde, milli takımın Dünya Kupası'na hazır olmasını sağlayacağız. Ancak nihai kararı Bakanlar Kurulu verecek."

Maç programı

Teknik olarak İran'ın Dünya Kupası'nın 7. grubundaki tüm maçlarını ABD topraklarında oynaması gerekiyor. İran, Los Angeles'ta Yeni Zelanda ve Belçika ile karşılaşacak ve Seattle'da Mısır ile oynayacağı maçla grubu tamamlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçen ay İran milli takımının ABD'de oynamasına sıcak baktığını, ancak bunun kendi hayatı ve güvenliği açısından uygun olmayabileceğini belirtti. Trump daha sonra oyuncuların maruz kalacağı herhangi bir tehdidin ABD'den gelmeyeceğini açıkladı.

Ayrıca okuyun: İnanılmaz detaylar... Belgeler, Fas-Senegal finalinin perde arkasını ortaya çıkarıyor



Güvenlik garantilerinin zorluğu

Dunya Mali, konuşmasının sonunda hukuki ve güvenlik boyutuna değinerek şunları söyledi: "İlgili FIFA yönetmeliklerine göre, ilgili ülkede güvenlik sağlanması zorunludur. Dünya Kupası yakında başlayacak ve bu süre zarfında gerekli garantilerin alınabilmesi şüpheli."

"Bu koşullar altında, İran'ın ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına katılma olasılığı çok düşük" diye ekledi.

"Ancak gerekli güvenlik garantileri sağlanırsa, hükümetimiz İran'ın Dünya Kupası'na katılımı konusunda kararını verecektir" diye sözlerini tamamladı.

Ayrıca okuyun: Hakim Ziyech, Siyonist varlığı utandırdı... Ben Gvir ise açık bir tehditle yanıt verdi



Kim katılacak?

İran'ın katılmayacağını açıklaması durumunda, onun yerine kimin katılacağı sorusu gündeme gelecektir.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, son 3 Dünya Kupası finallerine katılmayan İtalya'nın önümüzdeki Dünya Kupası'nda yer alma şansı hala çok az.

Bu durum, İran'ın resmi olarak çekilmesi halinde İtalya'ya Dünya Kupası'na katılma şansı verebilir, özellikle de İtalya, play-off'larda elenen tüm takımlar arasında en yüksek sıralamaya sahip olduğu için.

"The Sun" gazetesi şöyle devam etti: Bununla birlikte, FIFA, her kıtasal federasyondan aynı sayıda takımın değişmeden kalmasını sağlamak için İran'ı başka bir Asya takımıyla değiştirebilir ve bu durumda İran'ın yerine en yakın aday BAE milli takımı olacaktır.

