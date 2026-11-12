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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

İtalya U21 Teknik Direktörü Silvio Baldini: "Ekhator çok güçlü bir oyuncu, Juventus da bunu fark edecek. Camarda kafasındaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtulmalı"

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İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Silvio Baldini, Fransa ile oynanacak hazırlık maçından bir gün önce konuştu: Camarda, Lulli, Ekhator ve Inacio hakkındaki sözleri.

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Yarın saat 18.30'da Laval'da oynanacak maç öncesinde Baldini, bu karşılaşma için kadroya çağrılan bazı futbolcular hakkında konuştu. İşte Tuttosport'un aktardığı sözleri:

CAMARDA HAKKINDA

"Olumsuz düşüncelerin hepsini aklından çıkarmalı. Henüz çok genç olduğunu, buna rağmen Serie A'da ve millî takımda oynadığını düşünmeli. 2008 doğumlu ve önümüzdeki iki yıllık dönemde de bizimle olacak. Kafası rahat şekilde oynamalı ve antrenmanlarda eğlenmeli."

LULLI HAKKINDA

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"Roma'daki gelişimini gördüm ve onu kadroya çağırdım. Onu tanımıyordum; yalnızca Primavera takımında dikkat çektiğini biliyordum. Bu kadar hızlı çıkış yapacağını düşünmemiştim. Buraya, aramıza geldi ve gruba hemen uyum sağladı."

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FRA

FRA

Hazırlık Maçları U-21

13 Kas 2026

ITA

ITA

EKHATOR HAKKINDA

"Ekhator çok güçlü bir oyuncu ve Juventus'un da bunu fark edeceğini düşünüyorum. Gelişmek istiyor ve yaşına göre daha olgun. Sahadaki pozisyonları büyük bir berraklıkla okuyabiliyor."

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INACIO HAKKINDA

"Inacio çok yetenekli bir genç ve kendine yer bulacak."

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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