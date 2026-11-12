İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Silvio Baldini, Fransa ile oynanacak hazırlık maçından bir gün önce konuştu: Camarda, Lulli, Ekhator ve Inacio hakkındaki sözleri.

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Yarın saat 18.30'da Laval'da oynanacak maç öncesinde Baldini, bu karşılaşma için kadroya çağrılan bazı futbolcular hakkında konuştu. İşte Tuttosport'un aktardığı sözleri:

CAMARDA HAKKINDA

"Olumsuz düşüncelerin hepsini aklından çıkarmalı. Henüz çok genç olduğunu, buna rağmen Serie A'da ve millî takımda oynadığını düşünmeli. 2008 doğumlu ve önümüzdeki iki yıllık dönemde de bizimle olacak. Kafası rahat şekilde oynamalı ve antrenmanlarda eğlenmeli."

LULLI HAKKINDA

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"Roma'daki gelişimini gördüm ve onu kadroya çağırdım. Onu tanımıyordum; yalnızca Primavera takımında dikkat çektiğini biliyordum. Bu kadar hızlı çıkış yapacağını düşünmemiştim. Buraya, aramıza geldi ve gruba hemen uyum sağladı."

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EKHATOR HAKKINDA

"Ekhator çok güçlü bir oyuncu ve Juventus'un da bunu fark edeceğini düşünüyorum. Gelişmek istiyor ve yaşına göre daha olgun. Sahadaki pozisyonları büyük bir berraklıkla okuyabiliyor."

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INACIO HAKKINDA

"Inacio çok yetenekli bir genç ve kendine yer bulacak."