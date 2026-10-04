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UEFA Nations League A
team-logoİtalya
Stadio Renato Dell'Ara
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İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İtalya - Türkiye
UEFA Nations League A
İtalya
Türkiye

İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı için kapsamlı ön izleme. Pazartesi gecesi Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak bu A1 Grubu karşılaşması öncesinde 3. maç gününün sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan başlıkları ele alıyoruz.

İtalya - Türkiye: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Stadio Renato Dell'Ara

İtalya ile Türkiye, 5 Ekim 2026'da TSİ 21.45'te başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images

Azzurri, Ay-Yıldızlılar karşısında süpürmeyi hedefliyor

İtalya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A1 Grubu kampanyasının 4. hafta maçında Türkiye'yi ağırlamak üzere Renato Dall'Ara Stadyumu'nda yeniden taraftarı önüne çıkıyor. Fransa deplasmanından alınan etkileyici beraberliğin ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin ekibi, grup sıralamasında zirveye yakın konumunu sağlamlaştırmak için taraftarı önünde üç puanı hedefliyor. Vincenzo Montella'nın Türkiye'si için ise Belçika'daki zorlu karşılaşmanın ardından Bologna'ya yapılacak bu yolculuk, eylül ayındaki rövanşta alınan sonucun intikamını aramak adına kritik bir fırsat sunuyor.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAGetty Images

İtalya'nın son formu: Saint-Denis'de puanı Bastoni kurtardı

İtalya, 3. maç gününde (2 Ekim) Stade de France'ta Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından pazartesi akşamına güçlü bir ivmeyle giriyor. Michael Olise'nin golüyle geriye düşen ekipte savunmacı Alessandro Bastoni, 68. dakikada attığı kafa golüyle eşitliği sağladı ve deplasmanda değerli bir puanı getirdi. Bu sonuca, 2. maç gününde Bursa'da Türkiye karşısında alınan 4-1'lik galibiyet de eklenince, Mancini'nin İtalya'sı A1 Grubu'nda ilk ikiye girip çeyrek final bileti alma yarışında güçlü şekilde yoluna devam ediyor.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Ay-Yıldızlılar'ın aksiliği: Liège'de yenilgi

Türkiye, 3. maç gününde (2 Ekim) Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olduktan sonra yeniden toparlanma isteğiyle İtalya'ya gidiyor. 20 şut girişimi üretmesine rağmen Montella'nın ekibi, Kevin De Bruyne'nin iki golü ve Romelu Lukaku'nun geç gelen golüyle yıkıldı. Eylülde İtalya'dan dört gol yiyen Türkiye'de Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı'nın yer aldığı savunma hattı, daha sıkı durmak için büyük baskı altında olacak.

Bologna'da kapışma: Orta saha dengesi ile yaratıcılık karşı karşıya

Bu iki ülke arasındaki önceki karşılaşmalar, özellikle Davide Frattesi ile Pio Esposito'nun gol attığı ve İtalya'nın Bursa'da 4-1 kazandığı maçta olduğu gibi, bol gollü taktik savaşlara sahne oldu. Sandro Tonali, Nicolò Fagioli ve Davide Frattesi'nin liderlik ettiği İtalya orta sahası, tempoyu belirleyip ilerideki Moise Kean'i pozisyona sokmaya çalışacak. Öte yandan Türkiye, Real Madrid'in yeteneği Arda Güler'in yaratıcılığına ve Barış Alper Yılmaz üzerinden kanat oyununa güvenerek İtalya savunmasını geçişlerde yakalamayı hedefleyecek. A1 Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu pazartesi mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir milli maç vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Türkiye: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Takım haberleri ve kadrolar

İtalya vs Türkiye Muhtemel kadrolar

4-3-3
İtalya crest
İtalya
ITA
Diziliş
Türkiye crest
Türkiye
TUR
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaA. BastoniA. BastoniM. KayodeM. KayodeR. CalafioriR. CalafioriG. ScalviniG. ScalviniN. BarellaN. BarellaS. TonaliS. TonaliD. FrattesiD. FrattesiF. EspositoF. EspositoS. EspositoS. EspositoM. KeanM. KeanUgurcan ÇakırUgurcan ÇakırM. DemiralM. DemiralF. KadiogluF. KadiogluA. BardakciA. BardakciM. CelikM. CelikO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekE. ElmaliE. ElmaliS. OzcanS. OzcanD. GulD. GulK. AkturkogluK. Akturkoglu
Türkiye crest
Türkiye
TUR
4-3-3
İtalya

İlk 11

Türkiye

Teknik direktör

  • R. Mancini
  • V. Montella

Roberto Mancini, bu maç için İtalya kadrosunu belirliyor; sakatlıklar ve cezalarla ilgili güncellemeler, daha fazla bilgi geldikçe maç saatine yakın eklenecek.

Vincenzo Montella, Bologna'daki bu deplasman maçında Türkiye'nin başında olacak. Türk kampı, Fransa'ya karşı oynanan açılış grup maçında sakatlık sorunları yaşadı ve takımla ilgili ilave güncellemeler maçın başlaması öncesinde netleşecek.

Form durumu

ITA

ITA - Form

LUX
K0-1
GRE
K0-1
BEL
K0-2
TUR
K1-4
FRA
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TUR

TUR - Form

PAR
K0-1
USA
K3-2
FRA
K0-1
ITA
K1-4
BEL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İtalya son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle sonuçlandı. Bunun öncesinde aynı turnuvanın ilk maç gününde Roma'da Belçika'ya 2-0 kaybetmişti. İtalya, Uluslar Ligi öncesinde ise Yunanistan ve Lüksemburg ile oynadığı hazırlık maçlarını art arda 1-0'lık skorlarla kazandı. İtalya bu beş karşılaşmada altı gol attı, yedi gol yedi.

Türkiye son beş maçının birini kazandı, üçünü kaybetti ve kayıtlarda bir ek sonuç daha bulunuyor. Son karşılaşması Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı 1-4'lük yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca açılış grup maçında Fransa'ya da 1-0 kaybetti. Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyet, son dönemdeki en dikkat çekici sonucu oldu. Türkiye bu beş karşılaşmada altı gol attı, sekiz gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

İtalyaÇizimTürkiye
3
2
0
UEFA Nations League A
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
İtalya badge
İtalya
ITA
4
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
0
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
MS
Hazırlık Maçları
Türkiye badge
Türkiye
TUR
2
İtalya badge
İtalya
ITA
3
MS
European Championship
Türkiye badge
Türkiye
TUR
0
İtalya badge
İtalya
ITA
3
MS
Hazırlık Maçları
İtalya badge
İtalya
ITA
1
Türkiye badge
Türkiye
TUR
1
MS
11Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 28 Eylül 2026'da UEFA Uluslar Ligi A'da oynandı ve İtalya Bursa'da 4-1 kazandı. Son beş karşılaşmada İtalya, üç galibiyet ve bir beraberlikle açık üstünlük kurarken, Türkiye tek galibiyetini Mart 2022'de Sivas'ta oynanan hazırlık maçındaki 2-3'lük sonuçla aldı. Bu serideki en farklı sonuç ise Euro 2020'de geldi; İtalya Roma'da 3-0 kazandı.

Puan durumu

Grp. 1

#PKBKFA+/-PuanForm
1
FransaFransaFRA
321031+27
B
K
K
2
BelçikaBelçikaBEL
320151+46
K
K
K
3
İtalyaİtalyaITA
311154+14
B
K
K
4
TürkiyeTürkiyeTUR
300318-70
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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