İtalya, 5 Ekim 2026'da Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'ndaki bu yüksek profilli mücadelede, turnuva için kritik puanlar uğruna Avrupa futbolunun iki dinamik gücü sahada olacak.

GOAL, Stadio Renato Dall'Ara'daki yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel detayları sunuyor. Resmî satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İtalya - Türkiye maçı, Bologna'daki Stadio Renato Dell'Ara'da oynanacak. Başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

İtalya - Türkiye maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, İtalya Millî Takımı'nın iç saha maçları için birincil satışları yürüten İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Bu resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli bilet almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse,StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

İtalya - Türkiye biletleri ne kadar?

FIGC'nin resmî bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kale arkası genel giriş tribünlerinde 20 €'dan başlar ve fiyatlar, koltuk kategorisine ve Stadio Renato Dall'Ara içindeki konuma göre yükselir.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 47 €'dan başlıyor ve oturma bölümü, kategori ve gerçek zamanlı piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

İtalya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İtalya - Türkiye form durumu

İtalya son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Takımın son maçı, 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. İki yenilgi ise Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç'e karşı alınan 1-4'lük mağlubiyetle geldi. İtalya bu beş maçta beş gol attı ve altı gol yedi.

Türkiye son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyet oldu, ancak daha önce grup aşamasında Avustralya ve Paraguay'a yenilmişti. Daha önceki maçlardan birinde ise Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

İtalya - Türkiye: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son maç, 4 Haziran 2024'te İtalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasında 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada daha iyi derece İtalya'nın elinde bulunuyor. Buna, UEFA Euro 2020'de Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyet ve 2022'de Türkiye'de oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik zafer de dahil. 2002 ve 2006'daki önceki iki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.



