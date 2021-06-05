İtalya, Türkiye maçına hazır: Her zaman daha iyisini yapabiliriz

İtalya'nın Çekya'yı farklı mağlup etmesi Roberto Mancini'yi Euro 2020 öncesi memnun etti.

Euro 2020'nin açılış maçında A Milli Takım ile karşılaşacak olan İtalya'nın hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performans Teknik Direktör Roberto Mancini'yi memnun etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, 4-0 sona eren Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini neler söyledi?

İtalyan antrenör, Çekya maçında takımının iyi işaretler verdiğini belirtti.

"Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Avrupa Şampiyonası öncesi iyi işaretler verdik.

"Genç bir takımız ve her zaman daha iyisini yapabiliriz. Son hazırlık maçının böyle net bir skorla kazanmak bizim için olumlu."

Öte yandan sakatlığı bulunan Marco Verratti, Türkiye maçına kadar hazır hale gelecek.

İtalya - Türkiye maçı ne zaman?

Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile Türkiye, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Türkiye ile İtalya şimdiye kadar 10 kez karşılaştı. Ay - yıldızlılar bugüne kadar İtalya karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı. Oynanan karşılaşmaların üçü berabere biterken yedisinde ise İtalya kazandı.