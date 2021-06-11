İtalya, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden İtalya'nın farklı alanlarda yakaladığı istatistikler göz kamaştırıyor.
Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı 38 maçın hiçbirinde ikiden fazla gol atamayan İtalya, Türkiye kalesine üç gol göndererek bir ilki başardı.
Bu skor, Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir açılış maçında alınan en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
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İtalya ayrıca, 1990'dan bu yana ilk kez üst üste dokuz maçı gol yemeden tamamladı.
Yenilmezlik serisi sürüyor
Roberto Mancini yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, yenilmezlik serisini ise 28 maça çıkardı.
Oyunun büyük bölümünde topu kontrolü altında tutan İtalya, karşılaşmayı %63'lük topa sahip olma oranıyla tamamladı. İtalya'nın 24 şutuna karşılık, Türkiye rakip kaleye sadece 3 şut gönderebildi.
Türkiye'ye hiç yenilmedi
Geçmişte Türkiye'ye ciddi bir üstünlük sağlayan İtalya, bugünkü skorun ardından Türkiye'ye karşı karnesini 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberliğe getirdi.
Farkı ikiye çıkaran golün sahibi Ciro Immobile, İtalya formasıyla çıktığı son üç maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
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