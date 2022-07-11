Dünyaca ünlü teknik direktör PSG ve Juventus'un transfer listesinde yer alan iki oyuncuya kariyerlerine ilişkin tavsiyede bulundu.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada adı transfer söylentileriyle anılan iki oyuncusunun durumunu değerlendirdi. Sassuolo'nun PSG'ye transferinin bu hafta içerisinde duyurulması beklenen golcüsü Gianluca Scamacca ve Roma'nın Juventus'un transfer listesinde yer alan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun kariyer planlamalarına ilişkin son durumlarını yatıran Mancini, oyuncularına tavsiyelerde bulundu.

Ne söylendi?

"Scamacca üst düzey bir santrforun sahip olması gereken tüm niteliklere sahip ve o da bunun farkında. Ama her şeyden önce karakter açısından biraz daha fazlasını yapması gerekiyor.

"Bulunduğunuz takımdan daha üst seviye bir takıma transfer olduğunuzda teknik ve fiziksel nitelikleriniz elbette ki size yardımcı olur ama bu genellikle yetmez ve tamamen tüm karakterinizle başarıya odaklanmanız gerekir.

"Zaniolo'nun durumu ise daha farklı. Sakatlığından ötürü EURO 2020'de milli takımla olamadı ve artık potansiyeline ulaşması için daha fazla zaman kaybetmemeli.

"Juventus'a transferinin onun adına iyi olup olmayacağını söyleyemem. Bunu kendisi anlamalı ve kariyerine ilişkin en doğru kararı yine kendisi vermeli"

İtalya Milli Takımı'nı EURO 2020'de şampiyonluğa taşısa da ülkesini Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götüremeyen Mancini, son dönemde eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası zaferi de yaşayan deneyimli teknik direktör Manchester City ile Premier Lig'i, Inter ile ise Serie A'yı kazanmıştı.

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