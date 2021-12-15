İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: EURO 2020'de favori değildik!

İtalya Milli Takımı'nı EURO 2020'de şampiyonluğa taşıyan Roberto Mancini, büyük zaferin hikayesini anlattı.

İtalyan halkını sevindirmenin kendileri için çok özel bir başarı olduğunun altını çizen deneyimli teknik direktör, şampiyon olmayı hak ettiklerini ve bu zaferi elde eden oyuncularıyla gurur duyduğunu açıkladı.

Mancini ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'un 2021'nin son ayında düzenlediği ödül töreninde konuşan Mancini, turnuvada yaşadıklarına değindi:

"İtalyan taraftarları mutlu etmek bizi gururlandırıyor. Turnuvaya favori olarak başlamadık ama iyi oyunculara ve kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzun farkındaydık.

"Final maçında yeterince iyi değildik ama geriye düştükten sonra oyunu yeniden eşitlemeyi başardık. İlk günden bu yana şampiyon olacağımıza her zaman inandım. Avusturya maçından sonra ise şampiyon olacağımızı biliyordum.

"Şimdi önümüzde Dünya Kupası play off'u var. Verratti'nin gece gündüz bu maçı düşündüğünü söylediğini duydum. Bu güzel çünkü hepimiz bunu düşünmeliyiz. Nasıl tepki vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Kendimize güveniyoruz"

Galatasaray ile kupa kazandı

Inter ile kazandığı üç Serie A şampiyonluğunun ardından Manchester City'nin başına geçen ve bu takımda da Premier Lig şampiyonluğu elde eden Mancini, 2013-2014 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başına geçmişti.

Bir dönem Zenit'i de çalıştıran İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray ile bir Türkiye Kupası kazanmıştı.

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