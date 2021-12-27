İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'ya eleştiri

EURO 2020'de İtalya'yı şampiyonluğa taşıyan Roberto Mancini, milli takımdan öğrencileri Gianluigi Donnarumma ve Jorginho'yu savundu.

Donnarumma'nın PSG'de birinci kaleci olmamasını hata olarak nitelendiren deneyimli teknik direktörü Ballon d'Or ödülünü ise Lionel Messi'nin değil Jorginho'nu hak ettiğinin altını çizdi.

Mancini ne söyledi?

Ülkesinin basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mancini, 2022 Dünya Kupası için play off oynaması gereken İtalya'nın Katar'daki turnuvada yer alacağını söyledi:

"Güçlüyüz ve Katar'da olacağız. Avrupa Şampiyonası'nın en iyi takımıydık ve turnuvayı hak ederek kazandık.

"Üç yılda yenildiğimiz tek maç 10 kişi kaldığımız bir oyundu. Diğer maçlarda her zaman daha üstün taraftık. Eleme grubunda birçok fırsatı değerlendiremedik ve o maçları sık sık düşünüyorum ama bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir.

"Bu gibi anlarda daha fazlasını yapmanız gerekir ve Mart ayındaki play off'ta bunu yapacağız."

"Donnarumma en iyisi"

Jorginho ve Donnarumma'nın durumlarını da değerlendiren Mancini, PSG'nin İtalyan kaleciyi Keylor Navas'ın önüne koymamasını garipsediğini söyledi:

"Jorginho bizim için çok önemli bir oyuncu ve EURO 2020'de yaptıklarıyla Ballon d'Or'u kesinlikle hak etti. Donnarumma da bana göre dünyanın en iyi kalecisi ve PSG'de düzenli oynayamaması çok garip.

"Düzenli olarak forma giymek bir kaleci için çok önemli ve Donnarumma'nın bu sezonki durumundan dolayı üzüntü duyuyorum"

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