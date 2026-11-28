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Roberto Mancini, İtalya Serie A'sı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Serie A şampiyonluğunu kim kazanır? Bence Roma. Lazio taraftarları sevinecek mi? Inter'in en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta Napoli'ye çok güveniyordum ama çok fazla sakatlık yaşadılar."

"Lazio hakkında şunu söyleyebilirim: Çökeceğini düşünmeyin. Futbolcuyken kulübün çöktüğü bir dönemde Lazio'da oynadım. Maaşlar ödenmiyor muydu? Bunlar, dibe vurduğunu ve yeniden yükselemeyeceğini düşündüğünde yaşanan şeyler. Gattuso da İtalya Kupası'ndan elendikten sonra bunu yaşadı."

"Maradona ve Messi dışında, futbolda geçirdiğim yarım yüzyılda beni gerçekten etkileyen bir oyuncu var mı? Fenomen Ronaldo. Tek bir isim söylemek de kolay değil. 1980'lerin başından itibaren Platini'den Gullit'e, Van Basten'den Zico, Careca ve Zidane'a kadar dünyanın en iyilerini İtalya'da gördük."

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"Peki, başarılı olacağına inandığım hâlde hayal kırıklığı yaratan, potansiyelini gerçekleştirememiş oyuncu kim? Çok geriye gitmeyeceğim. Bence Zaniolo'nun önemli bir potansiyeli var. Onu milli takıma çağırdığımda ilk antrenmanda büyüklerle oynayan bir çocuk gibiydi. Üçüncü antrenmanda ise büyüklerle oynayan bir yetişkin gibiydi. Bugün sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklerle İtalyan futbolunun yıldızlarından biri olması gerekiyor."

"Son olaydan sonra milli takımdaki döneminin bittiğini mi düşünüyorum? Hayır, ben kadro seçimi döneminde iyi oynayanları, takıma katkı sağlayabilecek isimleri çağırıyorum. Ayrıca yaşadığı kişisel sorunlardan bağımsız olarak Nico bana karşı her zaman doğru davrandı. Geri dönmek için elinden geleni yapmasını umuyorum."

"Kalıplara sığmayan oyuncuları seviyorum çünkü farkı onlar yaratıyor. Bildiğimiz bütün oyun ilkeleri ve taktikler üzerinde istediğimiz kadar çalışabiliriz ama bazı maçları oynamayı bilen oyuncular çözer, yapacak bir şey yok. Her seferinde oyuna hükmedebileceğini düşünemezsin, gerektiğinde zorluklara dayanmayı da bilmelisin. Diğerlerinden biraz daha fazlasına sahip bir oyuncun varsa tek bir hareketiyle maçın kaderini belirleyebilir."