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Roberto Mancini, dün doldurduğu 62 yaş için bir dileğini dile getirdi.

İtalya Teknik Direktörü, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası'nı kazanacağımızı söylediğim gibi Dünya Kupası'nı da kazanacağımı mı söyledim? Bir şeye yürekten inanmıyorsan onu elde etmeye çalışamazsın. Bir şeye yürekten inanmıyorsan onu elde etmeye çalışamazsın. İlk millî takımı kurduğumuzda bize inanan kimse yoktu. Avrupa'nın yedinci, sekizinci takımıydık. Verratti ile Jorginho'nun birlikte oynayamayacağını söylüyorlardı ama harika bir orta saha oluşturdular. Dört yıl boyunca maç kaybetmedik. Bir takım kurduk, iyi, hatta çok iyi oynadık. Şimdi bunu tekrarlamalıyız."

Mancini daha sonra, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek meblağlı teklifi kabul etmek için Ağustos 2023'te millî takımdan ayrılmasına değindi: "Her şeyin temelinde, başkan Gravina ile aramızdaki iletişim eksikliği vardı. Birkaç aydır bazı şeyleri düşünüyordum. İlk zorlukta beni değiştirmeye niyetli olduğunu düşünüyordum. Aylardır teknik ekip hakkında konuşuyorduk. Ben de konuyu geçiştiriyor, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum. Bu arada haftalar geçiyor, sorunlar çözülmüyordu. Hollanda'daki Uluslar Ligi'nden sonra konuyu yeniden ele aldık ama bir sonuca varamadık. Ardından bir ay boyunca hiç konuşmadık."

"Bunun üzerine, çok daha önce benimle temasa geçmiş olan Araplarla konuşmaya başladım. Bir arkadaşım aylar önce beni arayıp bazı şeyler söylemiş, böyle bir seçeneği önüme koymuştu. Ben de bunu değerlendirmiştim. Uluslar Ligi'nden sonra istifa etmeyerek hata yaptım ama açıkçası gitmek istemiyordum. Kalmak istiyordum, ayrılmaya niyetim yoktu. Fakat bazen bazı şeyler oluyor. Hata yaptığımı düşünüyorum. Özellikle de ele alınması gereken bazı konuları değerlendirirken hata yaptım. Bunları konuşsaydık muhtemelen hiçbir şey yaşanmazdı. Uçağa binip Roma'ya gitmeli ve başkanla aramızdaki durumu açıklığa kavuşturmalıydım."

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"Büyük bir saçmalık yaptığımı ne zaman anladım? Hemen, ama artık geri dönemezdim. Suudi Arabistan son derece zorlu bir maceraya dönüştü. Luca Vialli olsaydı konuşur, birçok meseleyi çözerdik."

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"Spalletti'nin ayrılığından sonra Gravina'dan geri dönmeyi mi istedim? Her şeyin bitiş şeklinden hoşlanmamıştım. Meslektaşlarımın çoğu Malagò'nun tercihinden hoşlanmadı mı? Bu tamamen kıskançlık. Bunlar kulüplerde her gün yaşanıyor: görevden almalar, istifalar, geri dönüşler. Mazeret ya da bahane aramadan hatamı kabul ettim. Durumu açıklamaya çalıştım ve defalarca özür diledim."

"Bu yıl Pirlo meselesi sayesinde yeniden İtalya'nın başına mı geçtim? İlk seferde de öyle olmuştu. Teknik direktörlük için düşünülen isim ben değil, Carlo Ancelotti'ydi. O başka bir tercih yapınca bana yöneldiler. Şanslı bir adam mıyım? Bazen biraz şans gerekir."

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"İtalyan oyuncuların oranı yüzde 30'a düştüğü için henüz Serie A'da oynamamış gençleri kadroya çağırmak zorunda kaldım. Utanç verici bir oran bu. Gelişme potansiyeli olan gençleri aramaktan başka bir şey yapamam. Onları önemli maçlarda oynatarak risk almak zorundayım. Muazzam yeteneklere sahip gençler var. Bu yeteneklerini göstermek için zamana ve deneyime ihtiyaçları var. Benim için teknik özellikler önemli. Bir oyuncuyu seçerken baktığım şey bu. Sonra hangi pozisyonda daha iyi performans gösterebileceğini anlamaya çalışıyorum ama bunun cevabını bana yalnızca saha verebilir."

"Kulüplerin millî takımla hiç ilgisi yok. Millî takım çözümü kendi başına bulmak zorunda. En az 20 yıldır süregelen bu durumdan yakınmanın faydası yok. Oyuncuları bulmalı ve birkaç maç kaybetme riskini göze alarak deneyim kazanmalarını sağlamalıyız. Yabancı kulüp sahipleri neden bizim millî takımımızla ilgilensin, bana açıklayın."

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"Belçika karşısındaki son yenilgi mi? Üzüldük. Başlangıçta bize böyle bir yolculuk teklif edilse kabul ederdik ama oraya ulaşınca hep daha ileri gitmeyi umuyorsunuz. Belçika'ya hak ederek kaybettik. Böyle bir yenilginin nedenlerini anlamak için 4-1'lik maçı yeniden izledim. İlk 45 dakikada bizden fazlasını yapmadılar. İki, üç pozisyon maçın gidişatını değiştirdi. Bazı savunma durumlarında biraz dikkatsizdik. Bence Belçika ile oynadığımız iki maç, Fransa ile oynadığımız iki maçtan daha önemli ve öğretici olacak."

"Potansiyelini gerçekleştiremeyen, başarılı olacağına inandığım ama hayal kırıklığı yaratan oyuncu kim? Çok geriye gitmeyeceğim. Bence Zaniolo'nun büyük bir potansiyeli var. Onu millî takıma çağırdığımda ilk antrenmanda büyüklerle oynayan bir çocuk gibi görünüyordu. Üçüncü antrenmanda ise büyüklerle oynayan bir yetişkin gibiydi. Bugün sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklerle İtalyan futbolunun yıldızı olması gerekirdi. Son olaydan sonra millî takım serüveninin bittiğini mi düşünüyorum? Hayır. Kadro seçimleri sırasında iyi oynayan, takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları çağırıyorum. Ayrıca Nico, yaşadığı kişisel sorunlara rağmen bana karşı her zaman doğru davrandı. Geri dönmek için elinden geleni yapmasını umuyorum. Alışılmışın dışındaki oyuncuları severim çünkü farkı onlar yaratır. Bildiğimiz bütün ilkeler ve taktikler üzerinde istediğimiz kadar çalışabiliriz ama bazı maçları oynamayı bilen oyuncular çözer. Gerçek bu. Her maçta üstünlük kurabileceğinizi düşünemezsiniz. Zorluklara göğüs germeyi de bilmelisiniz. Elinizde diğerlerinden farklı bir özelliği olan bir oyuncu varsa tek bir hareketle maçı o çözer."

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"Serie A şampiyonluğunu kim kazanır? Bence Roma. Lazialiler buna sevinir mi? En iyi takımın Inter olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta Napoli'ye çok güveniyordum ama çok fazla sakatlık yaşadılar. Lazio hakkında ise şunu söyleyebilirim: Düşüşe geçeceğine güvenmeyin."