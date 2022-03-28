2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya, teknik direktör Roberto Mancini ile yola devam edecek.

Son Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası elemeleri playoff turunda sürpriz bir sonuçla Kuzey Makedonya'ya yenilerek Katar'da yer alma şansını kaçırmıştı.

Mancini bu beklenmedik sonuca rağmen Dünya Kupası'nı kaldırma hayalinden vazgeçmiş değil.

Ne söyledi?

İtalya'nın Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Mancini geleceğiyle ilgili bilgi verdi.

"İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile konuştuk, tüm konularda aynı şekilde düşünüyoruz."

"Maçın ardından yine görüşeceğiz. Sakince düşünüp, gelecekte neleri geliştirmemiz gerektiğine odaklanacağız."

Mancini neden görevde kalmak istediğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Çünkü hala gencim. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istiyordum, ikincisini başarmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. İşimi seviyorum, bu işten hala keyif alabileceğimi ve ekibimle önemli şeyler başarabileceğimi düşünüyorum."

İtalya'yı ne bekliyor?

2018'de takımın başına geçen Mancini'nin İtalya'yla dört yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye'yle oynanacak hazırlık maçının ardından İtalya rotayı Uluslar Ligi'ne çevirecek. Mancini, Haziran ayında Almanya, Macaristan ve İngiltere ile karşılaşacakları maçlar öncesinde değişiklikler yapacağının sinyalini verdi.

"Kadroya daha genç oyuncular ekleyeceğiz, onların kulüplerinde daha fazla şans bulmasını ümit ediyoruz. Bu çok önemli. İtalya milli takımında oynamayı hedefleyen, geleceği parlak çok sayıda genç oyuncu var."

"Genç oyuncuların potansiyeli göz önüne alınırsa, mevcut takım bazı eklemelerle Dünya Kupası'nı kazanabilirdi. Bekleyip görmemiz gereken bir çok şey var, ama önümüzdeki maçlarda bazı değişiklikler yapacağız."

"İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek elemeleri geçecek bir takım hazırlamalıyız. Görevimiz bu."

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