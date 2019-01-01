İtalya Süper Kupası, Lazio'nun!
Yorum()
Getty
İtalya Süper Kupası finalinde Juventus ile Lazio, Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki Kral Suud Üniversitesi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Lazio, 16. dakikada Luiz Alberto’nun attığı golle öne geçerken, Juventus 45. dakikada Dybala ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Mavi beyazlı ekip, 73. dakikada Senad Lulic ile 90. dakikada Danilo Cataldi’nin attığı gollerle kupaya uzanan taraf oldu.
Juventus’ta Rodrigo Bentancur, 90. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.