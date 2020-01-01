İtalya Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu

İtalya'da gelecek sezonun fikstürü açıklandı. İlk maç 19 Eylül'de oynanacak.

2020-2021 sezonunun 38 haftalık maç takvimi belli oldu. Serie A Lig Birliği tarafından yapılan fikstür çekimiyle, ligin başlama ile bitiş tarihleri ve maç takvimi belirlendi. Buna göre, 19-20 Eylül'de başlayacak olan sezon 23 Mayıs 2021'de son bulacak.

Sezon içerisinde 6 hafta mücadelesi, hafta içine denk gelen (16 Aralık, 23 Aralık, 6 Ocak 2021, 3 Şubat 2021, 21 Nisan 2021 ve 12 Mayıs 2021) tarihlerde oynanacak.

Bu arada, İtalya Kupası'nın da maç takvimi belirlenirken, kupa finalinin 19 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı.

Daha fazla takım

Serie A'da son 9 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan, milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği , yeni sezonun ilk maçında 'yı konuk edecek.

Derbi haftaları

Fikstür çekimi sonucunda derbi mücadelelerinin oynanacağı haftalar belli oldu. Buna göre, sezonun ilk derbisi Milano'da yapılacak. Ligin 4. haftasında , ezeli rakibi 'ı konuk edecek.

6. haftada ise Cenova kentinin iki takımı Sampdoria ile kozlarını paylaşacak.

Ligin 18. haftası ise ile arasındaki başkent derbisi ile ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan Inter-Juventus karşılaşması gerçekleştirilecek.

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Bir diğer önemli mücadelede ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Merih Demiral'lı Juventus'u 16. haftada ağırlayacak.

İlk hafta maçları

Fikstür çekimine göre Serie A'da yeni sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde:

Benevento-Inter, - , Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio- , Milan- , - , - , -Spezia ve Hellas Verona-Roma.