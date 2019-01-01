Roberto Mancini, Mario Balotelli için endişeli

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Mario Balotelli'nin henüz bir kulüp bulamaması konusundaki düşüncelerini dile getirdi.

54 yaşındaki İtalyan teknik adam Roberto Mancini, eski öğrencisi Mario Balotelli ile ilgili açıklamalar yaptı.

29 yaşındaki golcü oyuncunun, son olarak ekiplerinden Brescia ile anlaştığı yönünde haberler çıkmıştı. Mancini, Balotelli'nin yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hala kulüp bulamamasının normal olmadığını dile getirdi.

Balotelli ile ve 'de birlikte çalışan Mancini, 2018'de İtalya'nın başına geçtiğinde 4 senedir milli takıma çağrılmayan Balotelli'ye yeniden milli forma şansı tanımıştı.

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Balotelli'nin takımsız kalma durumuna duyduğu öfkeyi açığa vuran Mancini, şunları söyledi:

"29 yaşında, üst üste 2 senede de ligin başlamasına 10 gün kala hangi takımda oynayacağına dair bir fikri yok. Hazırlanmadı, düzgün bir şekilde antrenman yapmadı. Bu durum hiç normal değil, biraz oturup düşünmeli."

Brescia'nın Balotelli'nin İtalyan futboluna dönmesi açısından doğru bir tercih olup olmayacağı sorulduğunda Mancini, "Bu tercihin doğru olup olmayacağı Brescia'ya değil Balotelli'ye bağlı. Belki evine, memleketine yakın bir yerde oynamak onu daha rahat hissettirebilir. Ancak bunun yeterli olup olmayacağının garantisi yok."

"Onu seviyorum ama..."

Mancini, sözlerine şöyle devam etti: "Onu seviyorum, ama artık onun için hiçbir şey yapamam. Kariyerinin ortasında olduğunu ve eğer isterse hala bir şeyler başarabileceğinin farkına varması gerek. Balotelli'ye yazık oluyor çünkü o, hem İtalyan hem de İtalya Milli Takımı'nın bir oyuncusu. Güzel ve zorlu bir ligde oynamaya gidecek. Yıllarca kazanamamış bir takımda oynayacak ve onların yeniden rekabetin içine girmesi için yardım etmek zorunda kalacak. Bu durum, onun olgunlaşmasına yardımcı olabilir. Benim üzüntüm kişisel. Ama şunu biliyoruz ki futbol, artık 20 sene önceki gibi değil. İtalya, herkesin oynamaya gelip de en fazla parayı kazandığı dünyanın en güzel ligi değil artık. "

"Futbol, 20 sene önceki gibi değil"

Serie A'nın da Premier Lig'e daha çok benzemesinin gerekip gerekmediği üzerine Mancini, "Premier Lig'deki ritmin burada olmasını bekleyemeyiz, bu onlara ait bir özellik ve hep böyleydiler. Daha hızlı oynarlar ve oyun daha az bölünür. Bizim ligimizde hız artabilir; ancak teknik kalitenin artması gerektiğini anlamamız lazım. Yine de ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.