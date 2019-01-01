İtalya Serie A maçları hangi kanalda? Serie A'nın yayıncısı kim?
Juventus'un son 8 sezona damga vurduğu İtalya Serie A'da heyecan başlıyor.
Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'lı Juventus, Cengiz Ünder'li Roma ve Franck Ribery'li Fiorentina gibi takımlara ev sahipliği yapan Serie A hangi kanalda yayınlanacak?
Milli oyuncularımızın top koşturduğu Serie A'da 2019-20 sezonu karşılaşmalarını yayınlayacak kanal geçtiğimiz sezonki gibi beIN Sports oldu.
beIN Media'nın kontrolündeki Digiturk, bedeli yüksek bulması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almayarak kullanıcıların tepkisini çekmişti.
Serie A'nın internet yayını var mı?
Serie A mücadeleleri internette beIN Connect üzerinden de izlenebilecek.
Serie A daha önce hangi kanalda yayınlanıyordu?
İtalya Serie A, beIN Sports'tan önce Tivibu ekranlarından naklen yayınlanıyordu.
İtalya Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu yer alacak
Bu sezon Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Mert Çetin’in Roma’ya, Mert Müldür’ün ise Sassuolo’ya gitmesiyle toplamda 7 Türk futbolcu 2019-2020 sezonunda İtalya’da oynayacak.
Bu yıl Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcular şu şekilde:
|OYUNCU
|TAKIM
|Mert Müldür
|Sassuolo
|Mert Çetin
|Roma
|Merih Demiral
|Juventus
|Cengiz Ünder
|Roma
|Sinan Gümüş
|Genoa
|Koray Günter
|Hellas Verona
|Hakan Çalhanoğlu
|Milan