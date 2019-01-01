Serie A

İtalya Serie A maçları hangi kanalda? Serie A'nın yayıncısı kim?

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@SerieA
İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu açılıyor. Peki Serie A maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

Juventus'un son 8 sezona damga vurduğu İtalya Serie A'da heyecan başlıyor.

Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'lı Juventus, Cengiz Ünder'li Roma ve Franck Ribery'li Fiorentina gibi takımlara ev sahipliği yapan Serie A hangi kanalda yayınlanacak?

Milli oyuncularımızın top koşturduğu Serie A'da 2019-20 sezonu karşılaşmalarını yayınlayacak kanal geçtiğimiz sezonki gibi beIN Sports oldu.

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beIN Media'nın kontrolündeki Digiturk, bedeli yüksek bulması nedeniyle bu sezon İspanya 1. Ligi'nin yayın haklarını almayarak kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Serie A'nın internet yayını var mı?

Serie A mücadeleleri internette beIN Connect üzerinden de izlenebilecek.

Merih Demiral Cristiano Ronaldo Juventus Inter International Champions Cup 07/24/19

Serie A daha önce hangi kanalda yayınlanıyordu?

İtalya Serie A, beIN Sports'tan önce Tivibu ekranlarından naklen yayınlanıyordu.

Edin Dzeko Cengiz Under

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İtalya Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu yer alacak

Bu sezon Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Mert Çetin’in Roma’ya, Mert Müldür’ün ise Sassuolo’ya gitmesiyle toplamda 7 Türk futbolcu 2019-2020 sezonunda İtalya’da oynayacak.

Bu yıl Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcular şu şekilde:

OYUNCU TAKIM
Mert Müldür Sassuolo
Mert Çetin Roma
Merih Demiral Juventus
Cengiz Ünder Roma
Sinan Gümüş Genoa
Koray Günter Hellas Verona
Hakan Çalhanoğlu Milan

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