İtalya Serie A'da protesto: Hakan Çalhanoğlu, yüzüne neden kırmızı ruj sürdü?

İtalya Serie A'da 14. hafta karşılaşmaları cuma akşamı oynanan Cagliari - Salernitana maçı ile başladı ve cumartesi günü, buna dört maç eklendi.

Karşılaşmalarda önemli bir detay göze çarptı. Futbolcuların hepsi, sahaya çıkmadan önce yüzlerine kırmızı ruj sürdü.

Kırmızı ruj ne anlama geliyor?

Serie A'da futbolcular, kadına şiddeti protesto etmek için 3 yıldır belirli dönemlerde yüzlerine kırmızı ruj sürerek farkındalık yaratıyor.

Oyuncular, 'Kadına şiddete kırmızı!' sloganı ile kadına şiddete karşı birlik oluyorlar.

Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

Serie A'da 14. hafta nasıl başladı?

İtalya'da cuma akşamı Cagliari, evinde ligin yeni takımı Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Cumartesi günü Empoli, iç sahada Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederken Sampdoria da evinde Hellas Verona karşısında 3-1 kazandı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda 3-0 kaybeden Juventus, bu kez de ligde Torino'da Atalanta'ya 1-0 kaybetti.

Napoli'yi geçen hafta devirip zirveye biraz daha yaklaşan Inter ise Venezia'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Inter'in ilk golünü millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydederken, ikinci golü ise penaltıda Lautaro Martinez attı.

Tıpkı diğer oyuncular gibi Hakan Çalhanoğlu da kırmızı rujlu protestoya katıldı ve yüzünü kırmızıya boyadı.

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