İtalya Süper Kupa: Juventus - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2018-19 sezonunda Serie A'yı şampiyon tamamlayan Juventus ile İtalya Kupası'nı müzesine götüren Lazio, 32. İtalya Süper Kupa maçında kozlarını paylaşıyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Giampaolo Calvarese yönetecek.
Juventus - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?
22 Aralık Pazar günü TSİ 19:15'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi internet üzerinden izlemek isteyen sporseverler Nesine.com adresinden karşılaşmayı izleyebilecek.
En çok kazanan takım Juventus
Bu yıl 32. sahibini arayan İtalya Süper Kupa'yı 8 kere kazanan Juventus, bu alanda zirvede yer alıyor.
Siyah beyazlı ekip 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 ve 2018 yıllarında mutlu sona ulaştı.
Lazio ise 1998, 2000, 2009 ve 2017 yıllarında kupayı kazandı.
Milan 7, Inter ise 5 kez şampiyonluğa ulaştı.
İki takım arasındaki beşinci mücadele
Juventus ile Lazio, İtalya Süper Kupa tarihinde beşinci kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 4 karşılaşmada takımlar birbirlerine 2'şer kez üstünlük kurdu.
|Yıl
|Skor
|1998
|Juventus 1-2 Lazio
|2013
|Juventus 4-0 Lazio
|2015
|Juventus 2-0 Lazio
|2017
|Juventus 2-3 Lazio