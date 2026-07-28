İtalya, Pirlo ve Maldini krizi sonrası çok hızlı hareket etti ve yeni millî takım teknik direktörünü buldu

Fabrizio Romano’nun salı günü duyurduğuna göre İtalya yeni milli takım teknik direktörünü belirledi. 2021’de İtalya ile Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Roberto Mancini, ülkeyi Avrupa Şampiyonası’na götürmekle görevlendirildi.

Bu haber, Andrea Pirlo’nun son anda milli takım teknik direktörü olmayacağının ortaya çıkmasından bir gün sonra geldi. Teknik direktör Paolo Maldini, eski orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varmıştı ancak başkan Giovanni Malagò fişi çekti.

Bunun nedeni, Pirlo’nun Rus bir bahis şirketinin reklam filminde yer alması. Malagò bunu kabul edilemez buldu ve aralarında Juventus’un da bulunduğu takımları daha önce çalıştıran eski teknik adamla yola çıkmak istemedi.

Maldini çılgına dönmüştü ve otoritesinin zayıflatıldığını düşünüyordu. Pazartesi günü görevlerini derhal bırakma kararı aldı; böylece federasyondaki görevi sadece 16 gün sürdü.

Salı günü İtalya, Maldini’nin yerine Claudio Ranieri’yi atamaya karar verdi. Ranieri, Mancini ile de son derece hızlı şekilde anlaşmaya vardı; böylece Mancini milli takım teknik direktörü olarak ikinci dönemine başlıyor.

Mancini, İtalya’yı yeniden ayağa kaldırmak zorunda. Güney Avrupa ülkesi art arda üç Dünya Kupası’nı kaçırdı.