Andrea Pirlo, La Gazzetta dello Sport'un cuma öğleden sonra geçtiği habere göre İtalya'nın yeni milli takım teknik direktörü oldu. Juventus ve AC Milan başta olmak üzere birçok takımın eski orta sahası, federasyonla 2030 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşme imzalıyor.

Pirlo'nun milli takımda ilk tercih olmadığı sır değil. Teknik direktör Paolo Maldini, son haftalarda Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola ile görüşmeler yaptı ancak başarılı olamadı.

Adı en son geçen teknik adam cuma sabahı görevi geri çevirdi, bunun ardından İtalya Futbol Federasyonu da çok hızlı şekilde Pirlo'ya yöneldi.

Pirlo, profesyonel futboldaki ilk maçına Brescia'da çıktı. Kulüp onu daha sonra iki milyon euro karşılığında Inter'e sattı. 2001'de ise AC Milan'a çok konuşulan transferini gerçekleştirdi ve burada on yıl forma giydi.

Kariyerinin son döneminde bonservissiz olarak Juventus'a geçti. Futbolculuk kariyerinin ardından da burada teknik adam olarak görev yaptı.

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Pirlo, Türkiye'de Karagümrük ve Sampdoria'nın başında görev aldı. Şu anda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde United FC'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

Oyunculuk kariyerinde İtalya Milli Takımı formasını 116 kez giyen Pirlo, 13 gol attı. 2006'da İtalya ile Dünya Kupası'nı kazandı.