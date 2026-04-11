İtalya'nın yıldızı, Dünya Kupası'na katılamamanın ardından bir psikoloğa başvurdu

İtalya Milli Takımı'ndan bir oyuncu, Azzurri'nin 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından yaşadığı şoku dile getirdi.

Inter'in forveti Francesco Pio Esposito, Bosna-Hersek ile oynanan Dünya Kupası eleme play-off finalinde İtalya milli takımı adına penaltı atışını kaçırmasının ardından yaşadığı şoku dile getirdi.

stc tv'de İtalya Ligi, Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, Pro 4 ve 5 paket müşterileri için ücretsiz

20 yaşındaki oyuncu, penaltı atışlarında ilk atışı yapan isim oldu, ancak topu üst direğe çarptı.

Espozito, İtalyan "Corriere della Sera" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Hayal kırıklığını hemen sindirmekte zorlandım, sabit bir noktaya bakıyordum ve ne olduğunu anlayamıyordum, şok olmuştum."



Getty Images

Ve ekledi: "Aklıma gelen ilk düşünce, takım arkadaşlarımı, evlerinde izleyen seyircileri, arkadaşlarımı ve ailemi hayal kırıklığına uğrattığımdı. Tekrar penaltı atacağım, bazılarını gole çevireceğim, bazılarını kaçıracağım. O gün ilk penaltıyı atma sorumluluğunu üstlenmeye ikna olmuştum, kendime güveniyordum ama işler kötü gitti."

Ve şöyle devam etti: "Her şeyini ortaya koyan, çoğu zaman 10 kişiyle oynayan ve birçok fırsat yaratan bir takım gördüm, ama bu yeterli olmadı, aslında yeterli de değil. İtalya Dünya Kupası'na katılmak zorunda ve biz bu sorumluluğu üstlenmeliyiz."

Futbolda yaşadığı şoklarla nasıl başa çıktığı sorusuna Espozito, "Birkaç ay önce bir spor psikoloğuyla çalışmaya başladım" diye yanıt verdi.

Ve şöyle devam etti: "Açıkça konuşuyorum ve doktor bana pratik tavsiyelerde bulunuyor. Bana çok yardımcı oluyor ve bu konuyu derinlemesine incelemekten keyif alıyorum."

Günlük rutinine ilişkin olarak Inter'in yıldızı şunları söyledi: "Maçlardan sonra adrenalin yüzünden hiç uyuyamıyorum, değer verdiğim insanlarla vakit geçiriyorum, PlayStation oynamıyorum ve İngilizcemi geliştirmek istediğim için bir kursa başladım." Ayrıca



