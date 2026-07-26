Andrea Pirlo’nun yeni İtalya Milli Takımı teknik direktörü olarak göreve getirilmesi son aşamada tamamen suya düşmek üzere ve bunun federasyon yönetimi açısından doğrudan ağır sonuçları olabilir. Gazzetta’nın haberine göre, yaklaşık iki hafta önce göreve getirilen Teknik Direktör Paolo Maldini, kendi tercihine yönelik süregelen direniş nedeniyle şimdiden yeniden इस्तifayı değerlendiriyor.

Buna göre Maldini, yeni seçilen federasyon başkanı Giovanni Malago’dan yeni teknik direktörle ilgili kararı tamamen kendi inisiyatifiyle alma sözü almıştı. Bu özerklik, eski profesyonel futbolcunun FIGC’deki görevi kabul etmesi için en belirleyici şart olarak görülüyordu.

Şimdi ise Teknik Direktör ile danışmanı Leonardo’nun federasyon tarafından engellenmesi, bardağı taşıran son damla olabilir. Maldini, 2023’te AC Milan’dan ayrılırken de hareket alanı kısıtlandığında taviz vermediğini ve dayatılan bir iş birliği yerine derhal geri çekilmeyi tercih ettiğini göstermişti.

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Andrea Pirlo’ya neden çekinceyle yaklaşılıyor?

Başlangıçta Maldini ve Leonardo, Pep Guardiola’nın ret kararının ardından yalnızca Pirlo üzerinde durmuştu. 2030’a kadar geçerli, sezon başına 1,5 milyon euro maaş içeren bir sözleşme zaten imzaya hazır durumdaydı.

Pirlo şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki United FC ile sözleşmeli ve Roma’dan gelecek nihai geri dönüşü bekliyor. Antonio Conte ya da Roberto Mancini gibi alternatifleri ise Maldini kurum içinde hemen reddetmişti; çünkü Conte ortalama her iki yılda bir kulüp değiştiriyor, Mancini ise 2023’teki ayrılığıyla federasyonla bağlarını koparmıştı.

Resmi olarak blokajın başlıca nedeni olarak Pirlo’nun Rus bahis şirketi Fonbet ile bağlantıları gösteriliyor; kendisi bu şirketin küresel elçisi olarak görev yapıyor. Ayrıca Rus oligark ve United FC Başkanı Sergey Lomakin’e yakınlığı da gerekçeler arasında sayılıyor. Ancak federasyon çevrelerinde, bu siyasi kaygıların aslında yalnızca Maldini’nin tek başına yürüttüğü süreci baltalamak için bir bahane olduğu yönündeki şüphe giderek güçleniyor.

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Pirlo ve Maldini’nin oğulları nedeniyle çıkar çatışması mı var?

Üstelik İtalyan günlük gazetesi Il Corriere della Sera, şimdi de olası çıkar çatışmalarıyla ilgili bir tartışmayı gündeme taşıdı. İki başrol oyuncusunun oğulları menajerlik sektöründe faaliyet gösteriyor: Pirlo’nun en büyük oğlu Nicolo, aralarında İspanya’nın Avrupa şampiyonu teknik direktörü Luis de la Fuente’nin de bulunduğu isimlerle çalışan You First ajansında aracı ve scout olarak görev yapıyor. Maldini’nin oğlu Christian ise Giuseppe Riso’nun ajansı GR Sports için çalışıyor; bu ajans da Maldini’nin ikinci oğlu Daniel’i temsil ediyor.

Her ne kadar ikisi de şu ana kadar resmi olarak menajer siciline kayıtlı olmasa da bu tablo, 2016 yazını hatırlatıyor. O dönemde Davide Lippi’nin oyuncu menajeri olarak faaliyet göstermesi, babası Marcello Lippi’nin dönemin federasyon başkanı Carlo Tavecchio döneminde Teknik Direktör olarak göreve gelmesini engellemişti.

Mevcut durumda bu tartışma, eleştirmenler için ek bir argüman işlevi görüyor ancak özünde Maldini ile federasyon yönetimi arasındaki temel anlaşmazlıkta yalnızca ikincil bir başlık niteliği taşıyor. Pirlo dosyası tamamen kapanırsa, Maldini’nin FIGC’deki dönemi 14 gün bile dolmadan sona erebilir.