İtalya'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı: Inacio ilk kez çağrıldı, yedi isim kadro dışında kaldı

İtalya yeniden sahaya çıkıyor. Bugün, 5 Ekim saat 20.45'te İtalya, Bologna'daki Dall'Ara'da Türkiye ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk maçtaki 4-1'lik sonuçtan devam ediliyor; bu, Mancini'nin takımına güven veren önemli bir skordu. Rövanş maçı için tercihlerini ise şimdiden yaptı. Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora ve Zoma olmak üzere yedi isim kadro dışında kaldı. Buna karşın önemli bir yenilik de var. Samuele Inacio ilk kez kadroya çağrıldı; daha önceki üç buluşmada dışarıda kalmıştı. Moise Kean ise fiziksel bir sorun nedeniyle kampı terk etmek zorunda kaldığı için forma giyemeyecek.





KADRODAKİLER - İtalya, Bursa'da elde ettiği galibiyetin devamını getirmek ve gruptan çıkma yolunda ilerlemeyi sürdürmek istiyor. Önünde sırasıyla 7 ve 6 puanla Fransa ile Belçika bulunuyor. Mancini, çok sayıda istikrar unsurunun yanı sıra bazı yenilikler içeren geniş bir gruba güvenmeyi tercih etti. Kaleciler arasında Donnarumma, Carnesecchi ve Vicario yer alıyor. Savunmada ise Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo ve Mancini var.









MESAJ - Orta sahada ise Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi ve Barella bulunuyor. Hücum hattında ise P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito ve Vergara yer alıyor. Bu liste, teknik direktörün İtalya'nın ilk maçta gösterdiği aynı inançla çıkmak istediği karşılaşma öncesindeki tercihlerini ortaya koyuyor. Bursa'daki 4-1 önemli bir mesaj verdi, ancak şimdi yeni bir yanıt gerekiyor.



