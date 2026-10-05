İtalya'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı: Inacio ilk kez çağrıldı, yedi isim dışarıda kaldı

İtalya yeniden sahaya çıkıyor. Bugün, 5 Ekim saat 20.45'te İtalya, Bologna'daki Dall'Ara'da Türkiye ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk maçtaki 4-1'lik sonuçtan devam ediliyor; bu önemli skor Mancini'nin takımına güven verdi: teknik adam rövanş mücadelesi için tercihlerini zaten yaptı. Kadroya alınmayan yedi isim var: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora ve Zoma. Buna karşılık önemli bir yenilik de var. Samuele Inacio ilk kez kadroya çağrıldı; önceki üç buluşmada kadro dışında kalmıştı. Moise Kean ise fiziksel bir sorun nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldığı için forma giyemeyecek.





KADRODAKİLER - İtalya, Bursa'da elde edilen galibiyetin devamını getirmek ve gruptan çıkma hedefi doğrultusunda yoluna bakmayı sürdürmek istiyor. Önlerinde sırasıyla 7 ve 6 puanla Fransa ile Belçika bulunuyor. Mancini, birçok ismin korunduğu ve bazı yeniliklerin de yer aldığı geniş bir gruba güvenmeyi seçti. Kaleciler arasında Donnarumma, Carnesecchi ve Vicario yer alıyor. Savunmada ise Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo ve Mancini var.









MESAJ - Orta sahada ise Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi ve Barella bulunuyor. Hücum hattında ise P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito ve Vergara yer alıyor. Bu liste, teknik direktörün İtalya'nın ilk maçta gösterdiği aynı inançla yaklaşmak istediği karşılaşma öncesindeki tercihlerini ortaya koyuyor. Bursa'daki 4-1 önemli bir mesaj verdi, ancak şimdi yeni bir yanıt gerekiyor.



