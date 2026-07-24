Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United'ın teknik direktörü Andrea Pirlo, önümüzdeki dönemde İtalya Millî Takımı'nın başına geçmeye oldukça yaklaştı.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Pep Guardiola'nın İtalya Millî Takımı'nı çalıştırmayı reddetmesinin ardından Paolo Maldini ve Leonardo'nun gözü doğrudan Pirlo'ya çevrildi.

İtalya Futbol Federasyonu, modern futbola yatkın, tavsiye ve yönlendirmelere açık, daha genç bir teknik direktöre yönelmeyi tercih ediyor. Bu durum, Pirlo'nun hisselerini Antonio Conte ve Mancini karşısında yükseltti.

Geçmişte kimileri Pirlo'yu, soyunma odasını yönetmek için gereken güçlü kişilikten yoksun olmakla suçlamıştı; özellikle de İtalya Millî Takımı'nın soyunma odasının hiç de kolay olmadığı düşünülürse.

Ancak bu tarafı üstlenecek isimler mevcut: Maldini ve Leonardo. İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malagò, millî takımın geleceğine ilişkin kararların büyük bir bölümünü bu ikiliye devretti ve bu ikili, Pirlo'ya karşı bir zorluk çıkarabilecek herkese otoritelerini dayatmaya hazır.

Bilgiler, Pirlo ile yapılan görüşmelerin ileri aşamalara ulaştığını ve teknik direktörün, İtalya Millî Takımı'nı çalıştırmak üzere seçilir seçilmez devrimci nitelikte bir projeye katılmak için oldukça hevesli olduğunu gösteriyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nda ise herkes, iş yoğunluğuyla dolu bir hafta sonuna hazırlanıyor. Federasyon Kurulu'nun önümüzdeki salı toplanması planlanıyor ve resmî olarak seçim sürecine katılmasa da (statü yalnızca "istişare edilmesini" öngörüyor) bu, resmî açıklama için uygun zaman olabilir.

Pirlo'nun 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bununla birlikte Maldini, İtalyan futbolunu 12-13 yaş grubundan itibaren yeniden inşa etmekle başlayacak uzun vadeli bir proje öngörüyor; bu ise tamamlanması 8 ila 10 yıl sürebilecek bir süreç.

Mali açıdan ise tahminler, Mancini'nin yıllık 2 milyon euroluk bir maaşa razı olacağını, ancak Pirlo'nun maaşının sezon başına 1,5 milyon euroyu aşmasının beklenmediğini gösteriyor.