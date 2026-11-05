İtalya'nın Fransa ve Belçika maçları için açıklanan kadrosunda 4 yeni isim

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, bugün perşembe günü, 12 Kasım'da Milano'da Fransa'ya ve 15 Kasım'da Brüksel'de Belçika'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları hazırlıkları kapsamında 31 oyunculu kadrosunu açıkladı.

Kadroda 4 oyuncu İtalya Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı. Bunlar; Milan'ın 20 yaşındaki oyuncusu Alphadjo Cissé, Como'nun 19 yaşındaki oyuncusu Mattia Liberali, Como'nun 17 yaşındaki oyuncusu Riccardo Cassano ve Parma'nın 2008 doğumlu oyuncusu Simone Lontani.

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Cassano ve Lontani'nin kampın yalnızca ilk bölümüne katılmaları, ardından 18 yaş altı ve 19 yaş altı milli takımlara katılmaları planlanıyor. Cissé ve Liberali ise kampı A Milli Takım ile eksiksiz tamamlayacak.

Kaleci kadrosunda Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) ve Guglielmo Vicario (Juventus) yer aldı.

Savunma hattında Mancini; Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea) ve Giorgio Scalvini'yi (Atalanta) çağırdı.

Orta sahada ise Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting Lizbon), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Nicolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari) ve Sandro Tonali (Tottenham) yer aldı.

Hücumda Mancini; Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cissé (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli) ve Nicolò Zaniolo'yu (Udinese) tercih etti.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre takımın, önümüzdeki pazar akşamı Coverciano tesisinde bir araya gelerek beklenen iki maç için hazırlıklara başlaması planlanıyor.