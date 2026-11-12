İtalya, Michael Olise'nin erken gelen golüne rağmen etkili bir bitiricilik sergileyerek San Siro'da Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Francesco Esposito'nun iki golü ve Davide Frattesi'nin golü, İtalya'ya bu Uluslar Ligi karşılaşmasında üç puanı getirdi.

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İtalya, San Siro'da geçiş oyununu kusursuz uygulayarak erken yediği gole rağmen Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekip maça etkili başladı ve Olise 10. dakikada golü buldu. Ancak Roberto Mancini'nin takımı soğukkanlılığını korudu. İtalya, taktik disiplinle baskıyı karşılayıp Nicolò Cambiaghi'nin başarılı hazırlığının ardından 26. dakikada Esposito'nun golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda İtalya, sahanın merkezinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Frattesi, oyuna sonradan giren Federico Dimarco'nun asistini gole çevirerek 63. dakikada takımını öne geçirdi. Sebastiano Esposito'nun bu golden kısa süre önce bir penaltı kaçırmasına rağmen İtalya üçüncü golü de buldu. Francesco Esposito, 75. dakikada penaltıdan attığı golle sonucu belirledi. İtalya, Zinedine Zidane'ın Fransa'sı karşısında yüksek tempolu presi ve etkili bitiriciliğiyle öne çıktı.

Kaleci ve savunma

Gianluigi Donnarumma - 7/10

Kaptan, Olise'nin maçın başındaki düzgün vuruşunda pek bir şey yapamazdı ancak sonrasında takımına güven verdi. Fransa'nın topa hâkim olduğu bölümlerde dört kritik kurtarışla rakibine gol izni vermedi. İtalya'nın toplam 18 şutla karşı karşıya kaldığı maçta ceza sahasına da hâkimdi.

Michael Kayode - 6/10

Bradley Barcola'yı durdurmakla görevlendirilen Kayode, maçın başında zorlandı ancak ilerleyen dakikalarda toparlandı. Fransa'nın bindirmelerine karşı zaman zaman güçlük çekse de fiziksel gücü savunmaya geçişlerde işe yaradı ve takımının 43 tehlike uzaklaştırmasına katkıda bulundu.

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Giorgio Scalvini - 7/10

Genç stoper, oyuna müdahale etmekten çekinmedi ve savunmadaki takım arkadaşlarıyla birlikte 18 pas arası yaptı. Fransa'nın merkezden etkili olmasını sınırlayarak rakibini kanatlara ve düşük olasılıklı şutlara yönlendirmede önemli rol oynadı.

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Alessandro Bastoni - 7/10

Topla her zamanki gibi sakin olan Bastoni, maç boyunca birçok kontra atağın başlamasına yardımcı oldu. Orta sahaya çıkarak yarattığı sayısal üstünlükler, İtalya'nın etkili olduğu bölümlerde Fransa'nın savunmasını zorladı.

Riccardo Calafiori - 7/10

Dörtlü savunmanın solunda görev yapan Calafiori, disiplinli oynadı ve pozisyonunu korudu. Rayan Cherki ile Olise'nin oluşturduğu tehdidi başarıyla kontrol eden savunmada kilit rol üstlendi. İtalya'nın yalnızca %35 topa sahip olmasına rağmen kompakt kalmasına yardımcı oldu.

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Orta saha

Nicolo Barella - 8/10

Takımın orta sahadaki itici gücü olan Barella'nın bitmek bilmeyen enerjisi ve taktik zekâsı büyük önem taşıdı. İtalya'nın 7 kontra atağında geniş bir alanı kat ederek geride konumlanan savunma ile etkili hücum hattı arasındaki bağlantıyı kurdu.

Davide Frattesi - 8/10

Lazio oyuncusu, ceza sahasına yaptığı alışıldık geç koşuları sergileyerek maçın kazanılmasında belirleyici oldu. Kritik ikinci golü 63. dakikada attı ve 73. dakikada oyundan çıkana kadar sürekli tehdit oluşturdu.

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Sandro Tonali - 7/10

Tonali, Adrien Rabiot ve Désire Doue'nin etkisini azaltmak için savunmanın önünde gereken desteği sağladı. Pozisyon alışı, Barella ve Frattesi'ye hareket etmek için daha fazla özgürlük tanıdı. Orta sahadaki sıkışık mücadelede topla sınırlı buluşmalarını da verimli kullandı.

Hücum

Francesco Esposito - 9/10

Tartışmasız maçın oyuncusuydu. 26. dakikada golcü sezgileriyle eşitliği sağladı, 75. dakikada ise penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. 39. dakikada sarı kart görmesine rağmen hücumun merkezindeki oyunu üst düzeydi.

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Sebastiano Esposito - 6/10

Hücum oyuncusu için gol önünde hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. 60. dakikada kaçırdığı penaltı, takımının işini daha erken kolaylaştırabilirdi. Yine de hareketliliğiyle başkalarına alan açtı ve oyundan çıkmadan önce savunmada da çok çalıştı.

Nicolo Cambiaghi - 7/10

İtalya'nın ilk yarıdaki geri dönüşünde kritik rol oynayan Cambiaghi, 26. dakikadaki beraberlik golünün asistini yaptı. Kontra ataklardaki hızı, Fransa savunmasını zorlanarak geri çekilmek durumunda bıraktı ve İtalya'nın geçiş oyunundaki başarısına yön verdi.

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Yedekler ve teknik direktör

Federico Dimarco - 8/10

Oyuna alınması isabetli bir karardı. 62. dakikada sahaya giren Dimarco, yalnızca 60 saniye sonra Frattesi'nin takımını öne geçiren golünün asistini yaparak sol kanattaki dengeleri tamamen değiştirdi.

Antonio Vergara - 6/10

Hücum hattına taze güç katmak için 62. dakikada oyuna alınan Vergara, son bölümde Fransa savunması üzerindeki baskının sürmesine yardımcı oldu.

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Issa Doumbia - 6/10

Frattesi'nin çıkmasının ardından orta sahayı güçlendirmek için 73. dakikada oyuna girdi ve İtalya'nın galibiyeti fazla zorlanmadan korumasına yardımcı oldu.

Samuele Ricci - Puan yok

Süreyi eritmeye yardımcı olmak için uzatma dakikalarında oyuna girdi.

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Gianluca Scamacca - Puan yok

Son dakikalarda fiziksel güç sağlamak amacıyla yapılan geç bir taktik değişiklikti.

Roberto Mancini - 8/10

Mancini, favori olmayan taraf olmayı kabullenerek Zidane'a karşı taktik mücadeleyi kazandı. Topa sahip olmayı rakibine bırakıp (%35) doğrudan hücumlara odaklanarak Fransa'nın önde kurduğu savunma hattından kusursuz biçimde yararlandı. 62. dakikada yaptığı iki değişiklik maçın dönüm noktası oldu.