İtalya milli takımının efsane ismi Marco Materazzi, Manchester United'ın bir oyuncuyu, mevcut seviyesine kıyasla çok düşük bir bedel karşılığında satma kararını eleştirdi.

Sport gazetesinde yayınlanan açıklamalarında Materazzi, "Scott McTominay muhteşem bir oyuncu, Manchester United'ın onu Napoli'ye neredeyse bedavaya sattığını anlamıyorum" dedi.

"Bence McTominay'ın değeri 60 ila 70 milyon avro arasında, hatta daha fazla" diye ekledi.

"Scott McTominay'ı seviyorum. Manchester United'da gençken ortaya çıktığında gülmüştüm ve oğluma, 18 ya da 19 yaşında bile dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağını söylemiştim. Şimdi ise en iyilerden biri."

"Mktominey'in 2024'te 30 milyon euroya Man U'dan ayrılması, Manchester United'ın yakın tarihindeki en büyük yönetim hatalarından biriydi" dedi.



Mktominey, Napoli forması giydiğinden beri olağanüstü bir performans sergiledi ve takımın ilk sezonunda İtalya Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

Mktumini, hücumdaki katkıları ve sahadaki tam katılımı sayesinde Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülüne de aday gösterildi.

