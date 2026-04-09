Newcastle United v Manchester United - Premier League

İtalya'nın efsanesi: Manchester United'ın bu oyuncuyu nasıl sattığını anlamıyorum

İtalya milli takımının efsane ismi Marco Materazzi, Manchester United'ın bir oyuncuyu, mevcut seviyesine kıyasla çok düşük bir bedel karşılığında satma kararını eleştirdi.

Sport gazetesinde yayınlanan açıklamalarında Materazzi, "Scott McTominay muhteşem bir oyuncu, Manchester United'ın onu Napoli'ye neredeyse bedavaya sattığını anlamıyorum" dedi.

"Bence McTominay'ın değeri 60 ila 70 milyon avro arasında, hatta daha fazla" diye ekledi.

 İtalyan Ligi, stc tv'de Beeti Fiber, Mufotter 4, Max ve Pro 4 ve 5 paket müşterileri için ücretsiz.Hemen izleyin!

"Scott McTominay'ı seviyorum. Manchester United'da gençken ortaya çıktığında gülmüştüm ve oğluma, 18 ya da 19 yaşında bile dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağını söylemiştim. Şimdi ise en iyilerden biri."

"Mktominey'in 2024'te 30 milyon euroya Man U'dan ayrılması, Manchester United'ın yakın tarihindeki en büyük yönetim hatalarından biriydi" dedi.


NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

Mktominey, Napoli forması giydiğinden beri olağanüstü bir performans sergiledi ve takımın ilk sezonunda İtalya Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

Mktumini, hücumdaki katkıları ve sahadaki tam katılımı sayesinde Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi ve Altın Top ödülüne de aday gösterildi.

